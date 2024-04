El Gobierno proyecta modificar la Ley de Educación Nacional

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó hoy que el Gobierno enviará un proyecto de ley que modifique la Ley de Educación para penar el “adoctrinamiento” en las escuelas. El anuncio se realiza luego de la difusión de un acto en Punta Indio, donde un grupo de ex combatientes se retiró en medio de la ceremonia tras sentirse ofendidos por el discurso de una de las personas expositoras.

El funcionario, en el marco de su habitual conferencia de prensa, agregó que el ministerio de Capital Humano “pondrá a disposición un canal para denunciar el adoctrinamiento u la actividad política que no respete la libertad de expresión”.

“Por decisión del Gobierno nacional se va a enviar un proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”, anunció Adorni.

En ese contexto, el vocero hizo referencia a las imágenes que trascendieron en las últimas horas con un episodio ocurrido en la localidad de Punta Indio: “Nos entristece ver contenidos en las aulas o en actos escolares teñidos con militancia ideológica como un video que se conoció estos días de un acto en el que se ofendió a familias, estudiantes y veteranos de Malvinas”.

El martes, un escándalo opacó el emotivo homenaje a los excombatientes en la Escuela Secundaria N° 4 de la localidad de Verónica, la ciudad de cabecera de la comuna bonaerense de Punta Indio, quienes se retiraron en medio de la ceremonia tras sentirse ofendidos por el discurso de una de las personas expositoras.

Se trató de la directora y profesora de historia quien fue la encargada de dar inicio a la jornada que terminó con un clima de enojo generalizado y un pedido de disculpas del intendente local, David Angueira.

La exposición de la docente cuestionada fue definida como “partidaria” por muchos de los presentes, quienes, en su mayoría, acompañaron la decisión de los veteranos de levantarse de sus lugares e irse de la plaza central, donde habían sido citados junto a sus familiares a las 10 de la mañana.

“Lo que sucedió es que la persona que eligieron para dar el discurso eligió como línea discursiva un eje basado en un análisis ultra pormenorizado de lo que fue la dictadura. No fue una frase aislada, sino que fue toda una línea discursiva que se iba incrementando. Esperamos un rato pensando que en algún momento iba a ser mención a los veteranos, pero no, nunca lo hizo”, contó Aldo Reyes, hijo del ex combatiente José Aldo Martiriano Reyes.