La ficción nacional al borde del abismo: Telefe cerró su área y despidió a 150 empleados

La ficción nacional vive una crisis casi inédita para su larga historia. Luego de la suspensión de la actividad de Pol-ka y el recorte en la TV Pública, ahora fue Telefe quien tomó la decisión de prescindir de su departamento de producción y despidió a 150 empleados. De este modo, la transmisión de novelas argentinas pasó a sobrevivir sólo en streaming.

La noticia fue develada por Ignacio Rodríguez, periodista de Radio 10, y más tarde fue ratificada por Ángel de Brito.

En la actualidad, el canal de las tres pelotas aún conserva en su grilla de programación tres novelas extranjeras: Melissa, Todo por mi hogar y Café con aroma a mujer. Sin embargo, tras la finalización de Buenos Chicos en El Trece, las ficciones locales quedaron afuera de la televisión abierta.

La última esperanza del sector parecen ser las plataformas de streaming, donde algunas producciones lograron un considerable éxito. Ejemplo de esto son El encargado, Nada, Los protectores, Santa Evita y Terapia alternativa, entre otras.

¿Gran Hermano responsable de la crisis de la ficción?

Fue en el ciclo Por si las moscas de La Once Diez, al que fue invitado, donde el actor Gabriel "Puma" Goity fue consultado justamente sobre la gran presencia de programas de telerrealidad en la televisión por sobre novelas nacionales. Ante esto, el actor se refirió de manera directa a Gran Hermano.

"Un programa como Gran Hermano es subversivo, arruinan a la gente en pos de anuncios de televisión. Y no están actuando, porque esto es lo que no entienden muchos a veces (...) Me parece de terror", introdujo.

Por otro lado, a la hora de explicar por qué Telefe opta desde hace cinco años por priorizar los reality shows y las latas turcas, el Puma explicó que "los actores no somos caros, lo que pasa es que acá pagan poco".

"Arman elencos con pibes con seguidores (en las redes) en vez de poner actores y actrices que se rompen el alma, y claro, las ficciones eran una mierda porque hacían agua, porque no quieren llamar autores que trabajen y pagarles bien. La forma en la que se está dejando morir a la ficción me parece una canallada y de terror", concluyó Goity.