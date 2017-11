Alertan sobre la crisis que afecta al sector comercial

La crisis económica que atraviesa el país ha alcanzado a diversos sectores de la sociedad, provocando cierres de fábricas o industrias nacionales que generaron una ola de despidos.

En consonancia con la problemática nacional, de acuerdo a los datos estadísticos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el segundo trimestre de 2017 la desocupación en Jujuy alcanzó el 7,4%, casi el doble que el segundo trimestre del 2016, en donde la cifra era del 4,5%.

Pese a que en la provincia se evidenciaba una leve crisis por los cierres de locales comerciales, los empresarios buscaban mantener las fuentes de trabajo, en los últimos meses.

"Jujuy no tiene un sector productivo fuerte y no le pasa lo que a otras provincias que tienen fábricas y que ya se vieron obligadas a cerrar sus puertas, como consecuencia del ingreso irrestricto de muchos productos importados. Pero lamentablemente ya empezamos a sufrir ese coletazo y se puede observar que han incrementado los despidos", sostuvo secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Miguel Mamaní al respecto, dejando en claro que si bien "no hay despidos masivos" la situación "es preocupante". Desde el sector sindical vienen trabajando para mantener y resguardar los derechos alcanzados hasta la fecha, pero advirtió que pese a los esfuerzos, "a partir de un año y medio hacia atrás podemos decir que hemos empezado a sufrir una suerte de precariedad que se traduce en la reducción del poder adquisitivo".

En ese marco, el referente del CEC comentó que solicitarán una audiencia con el gobernador Gerardo Morales, a fin de plantearle las inquietudes que afectan a los trabajadores mercantiles y lograr una solución. "Tenemos serias dificultades en el tema de salud, viviendas y ahora con el tema de los despidos. Necesitamos palear esta situación". "Es fundamental que el gobierno nos permita tener alguna herramienta".