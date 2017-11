Asaltan a una mujer y la Policía no pudo asistirla

"Me sentí totalmente desprotegida, en la calle no había nadie", expresó a El Tribuno de Jujuy Marcela Analí Frattesí, víctima de un violento robo en la zona sur.

La mujer había abandonado su trabajo alrededor de las 20.40 y se dirigió a su auto, cuando repentinamente un malviviente le abrió la puerta del acompañante.

"Parece que sabía que tenía la cartera y empezó el forcejeo. Yo gritaba, le pedía que me soltara y no me soltó me saca por la puerta del acompañante, me tiró al piso y de ahí me arrastra tres metros, el hombre sale corriendo se sube a una moto, aparentemente nueva, en la que lo estaba esperando otro sujeto. El asaltante era un hombre muy delgado pero evidentemente tenía mucha fuerza", relata una aterrada mujer.

Frattesí indica que "la Policía nunca llegó al lugar, por lo cual tuvo que dirigirse personalmente hasta la Seccional 6°, porque según ellos no contaban con movilidad para ir hasta el lugar".

Totalmente devastada Marcela de 43 años remarca que "estoy toda golpeada, la cartera la tenía en bandolera y bajo de la campera, la correa no se rompía y este hombre seguía tirando con violencia, lamentablemente la calle donde tenía estacionado mi auto a metros de Almirante Brown es muy oscura".

Los ladrones se llevaron documentación personal y 2.500 pesos.