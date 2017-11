Más de 800 personas participaron del simulacro en Tumbaya

Con un amplio operativo que incluyó a distintas fuerzas del Ministerio de Seguridad de la Provincia y de Nación, instituciones públicas locales y vecinos del lugar, se realizó en la mañana del jueves en la localidad de Tumbaya el simulacro de un sismo de 6 grados donde se simuló el descarrilamiento de un tren y una inundación o alud de barro.

Participaron alrededor de 800 efectivos de Defensa Civil, Ejército Argentino (de la Provincia y de Buenos Aires), Bomberos Voluntarios, Same, Policía, Seguridad Vial, Dirección de Telemática, Gendarmería, Dirección del Manejo de Fuego, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Ambiente, Cascos Blancos, Agua Potable, Ejesa, Gasnor, Puesto de Salud de Tumbaya, Comisión Municipal, Iglesia, entre otras instituciones.

Miembros del Ejército de Estados Unidos y Brasil se acercaron a Tumbaya para observar todo el procedimiento junto a las autoridades.

TRASLADO DE HERIDOS/ EN ALGUNOS CASOS SE REALIZÓ POR MEDIO DE UN TELEFÉRICO.

El ejercicio de respuesta inmediata comenzó cerca de las 10 con el sonido de las alarmas que alertó a la población del terremoto y de una inundación. Inmediatamente los niños de la escuela N§ 16 "18 de Noviembre" fueron evacuados por parte de Defensa Civil de Quebrada y Puna hacia la capilla del lugar donde fueron puestos a salvo y recibieron las primeras atenciones médicas, provisión de medicamentos, alimentos y agua, como así también atención psicológica con ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano.

Paralelamente, los vecinos se evacuaron hacia las zonas más altas e identificadas como seguras ante una inundación o alud de barro que fueron los dos cerros miradores del pueblo, allí se identificaron 3 heridos de gravedad que debían recibir inmediata atención médica, así que intervinieron efectivos de Rescate de Bomberos, Defensa Civil, Ejército, para bajarlos a través de un teleférico improvisado hacia la zona baja para que el Same los pudiera atender y derivar al Puesto Médico Avanzado (Puma) ubicado en la cancha de fútbol o bien a algún hospital cercano (en este caso el hospital de Maimará).

Mientras tanto, personal de Defensa Civil en colaboración con distintas fuerzas revisaron las casas y realizaron un relevamiento de las personas evacuadas, como así también de las personas heridas. El tránsito por la ruta nacional 9 fue interrumpido en esos momentos por Gendarmería y Seguridad Vial, mientras duró el simulacro.

En simultáneo, en el acceso norte de Tumbaya, se recreó el descarrilamiento de un tren a causa del terremoto con 22 personas a bordo que resultaron gravemente heridas y tuvieron que intervenir el Same, Defensa Civil, Ejército, Bomberos, y otros organismos.

Los heridos, entre los cuales se simularon hombres mineros, mujeres embarazadas y jóvenes fueron rescatados y atendidos en tiempo real y trasladados en ambulancias hacia los puestos de emergencia. Asimismo, mientras se terminaban con las tareas de rescate se simuló el incendio del ferrocarril donde Bomberos Voluntarios de San Salvador de Jujuy y de Maimará sofocaron el fuego.

"Participamos desde la evacuación del pueblo hasta el descarrilamiento del tren simulando la atención de 22 víctimas para atender desde el Same con las emergencias prehospitalarias, trabajamos con 7 ambulancias de San Salvador de Jujuy, Purmamarca y Maimará, 4 móviles de logística y 40 personas abocadas al simulacro", expresó Sonia González, directora del Same.

DESCARRILAMIENTO DEL TREN/ TUVIERON QUE ASISTIR A UNA VEINTENA DE HERIDOS.

Por su parte, el director provincial de Emergencias, Alejandro Cooke, luego de haber finalizado con el operativo cerca de las 12, comentó que "este simulacro nos va a servir para poner en práctica los protocolos de emergencia, para saber si son correctos o no, o si los modificamos en base a las experiencias que vivimos hoy porque todo fue en tiempo real. Estos ejercicios también sirven para que la sociedad tenga una respuesta más inmediata frente a una catástrofe".

"Dejo aclarado que no estamos haciendo esto porque tengamos una alerta de que va a venir un sismo, el sismo no avisa, no hay forma de que tengamos una alerta, pero sí nos vamos a seguir preparando y capacitando para este tipo de catástrofes", dijo.

El comisionado municipal de Tumbaya, Hugo Mamaní, señaló que "estamos agradecidos con el Gobierno por elegir nuestro pueblo para el simulacro, ya que en enero sufrimos una inundación muy grande y ahora tenemos que prepararnos para alguna eventualidad mayor".

El ministro de Seguridad, Ekel Meyer, sostuvo que "comenzamos a las 5 con el aislamiento de la comunidad de Susques, donde el ejercicio fue proveer de agua, alimentos y medicamentos a los vecinos a través de paracaidistas que realizaron un lanzamiento en helicópteros en Salinas Grandes. Después nos trasladamos a Tumbaya donde la evacuación del pueblo fue exitosa con la intervención de todos los organismos del Estado".

Alertas tempranas

El secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Defensa Civil de la Nación, Emilio Renda, agregó que “estamos montando sistemas de alertas temprana para estas zonas de la Quebrada, ya que estuvimos en enero con lo del alud, en cuanto a los simulacros trabajamos en forma conjunta en cuanto a la metodología y capacitación de los organismos de protección civil y todas las fuerzas”.

También en los diques

El dique Las Maderas fue el escenario de otro de los ejercicios.

Se simuló el vuelco de un catamarán, con un total de 14 personas a bordo, quienes fueron rescatadas por personal lacustre de la Policía de Jujuy y por buzos del Ejército Argentino y del Ceop.





El balance del simulacro de respuesta inmediata



ALEJANDRO COOKE, COORDINADOR



La base del Comité Operativo de Emergencias instalado en la Ciudad Cultural fue el escenario donde se esbozó un balance del simulacro de respuesta inmediata que contó en la última jornada con el ministro de Defensa de la Nación Oscar Aguad y el gobernador Gerardo Morales. Se ponderó el trabajo de 1.030 personas en forma directa, además de escuelas y pobladores de las zonas elegidas.

“La gente que ha intervenido, que trabajó en la organización de las emergencias como en las distintas agencias de gobierno son 1.030 personas, pero sería injusto decir eso cuando hemos evacuado escuelas, que en una sola había 1.010 sólo entre docentes, alumnos y porteros en Tumbaya, y planeamiento, y en toda la provincia han trabajado miles de personas”, precisó el coordinador general de Emergencias de la Provincia, Alejandro Cooke.

Fueron seis sucesos prácticos en terreno, y gran cantidad de rescate, 22 en descarrilamiento del tren, 7 en el desmoronamiento de Tumbaya, 14 en el dique, 1.010 en la evacuación de una escuela, además de los planeamientos para que instituciones realicen protocolos, como la evacuación de Casa de Gobierno, que se prevé en 2 semanas.

En ese marco hubo un accidentado del Ejército en el marco de una práctica de paracaidismo en la zona de Salinas Grandes, Cooke explicó que fue un golpe en el pecho pero que está fuera de riesgo y pertenece al Ejército.

Ponderó el desempeño de los participantes, el Ejército y otras organizaciones. Planteó que a raíz de esta práctica pretenden reunirse y tratar de cambiar algunos protocolos en cada organización, ver si el que tenían no funcionó bien y prevén arreglarlos, cambiar planes de evacuación y mejorar mapas de riesgo en Jujuy. También dijo que gestionó más talleres para profesionalizar más gente.