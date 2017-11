Intervinieron polo porcino de El Quemado

En un operativo sorpresivo, personal del Ministerio de la Producción de Jujuy, acompañado por efectivos de la Policía de la Provincia, procedieron a tomar posesión del predio del polo porcino ubicado en el paraje El Quemado del departamento San Pedro, y a comunicar la desafectación de la cooperativa Estrella del Norte de esta producción.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los motivos por los que el Ministerio de la Producción decidió intervenir en el polo porcino, tienen que ver con la falta de cumplimiento y colaboración de la cooperativa con el personal técnico enviado por el organismo para supervisar la producción. Además, habrían agravado esta situación las pésimas condiciones de higiene y salud de los animales que se encontraban en los galpones, muchos de ellos en estado de desnutrición. Incluso, durante la toma del predio, se habrían encontrado lechones agonizando o muertos.

Por su parte, Alicia Heredia, presidente de la cooperativa Estrella del Norte, dijo que desde el año 2014 vienen trabajando en este polo porcino. Son en total 23 familias de extrabajadores del ingenio La Esperanza que ingresaron a este proyecto, en el marco del Programa de Desarrollo de la Microrregión del departamento San Pedro, a través de la Ucar.

Comentó que los trabajadores cobran un subsidio de 4.000 pesos. Cada uno pone parte de su sueldo para la compra de alimentos, medicamentos y elementos de limpieza para los animales, y otras cosas que hacen falta para la producción.

En relación a esta decisión del Ministerio, Heredia expresó "lo que pasa es que ellos quieren hacerse los pícaros y quedarse con las cosas que nos corresponden. Es decir, la gente del Ministerio que supuestamente tiene orden del Gobierno". Desmintió el hecho de que los trabajadores no colaboran con el técnico del Ministerio y dijo que la gente viene todos los días y trabaja. "Sería injusto que ellos nos quieran sacar. Nunca nos dijeron nada y sólo vinieron callados y con la picardía de tomar el predio. Esta gente del Ministerio se maneja todo con mentiras y siempre acusando a los chicos que no trabajan, que no hacen esto. Si sería así, estos no estaría de pie, ya se hubiese venido todo abajo. Nosotros sufrimos las inundaciones que estuvimos aislados durante 10 días y nadie del Ministerio se hizo presente para preguntar si necesitábamos algo. Después empezamos a tener problemas con el agua y se nos morían los chanchitos. El gobierno dio orden de que el ingenio La Esperanza no nos pase el agua. Tuvimos que empezar a comprar el agua a Ledesma". La presidente de Estrella del Norte manifestó que ellos tienen todos los papeles donde acreditan que tanto los galpones como el predio donde trabajan fueron cedidos a ellos, por eso no entienden por qué ahora el Gobierno quiere sacarlos.

Actualmente, la Policía permanece en el lugar custodiando el ingreso al predio y solo habrían quedado dentro de las instalaciones, dos empleados de la cooperativa y dos técnicos del Ministerio de la Producción, realizando un relevamiento y los trabajos habituales de producción.