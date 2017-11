Una familia entera salvó su vida luego de un voraz incendio

Una familia salvó de milagro su vida pero sufrió la pérdida total de sus bienes luego de que uno de los cuartos que alquilaban se prendiera fuego por completo tras un accidente doméstico. El hecho tuvo lugar ayer a la mañana alrededor de las 7 en un inquilinato de la calle José de Iglesia al 1100, donde hay cuatro habitaciones una al lado de otra y todos sus moradores son familiares.

Según las fuentes policiales que fueron consultadas por este medio, el hecho se habría iniciado cuando un hombre habría encendido un cigarrillo y por accidente se le habría caído sobre un colchón. En la habitación que se produjo el foco ígneo reside una mujer de 43 años junto a su pareja, quienes al no poder controlar la situación alertaron a los otros moradores sobre el incendio.

En total siete son las personas que viven en estas habitaciones, una de ellas es una niña de 4 años, todas tuvieron que salir de inmediato para resguardarse de las llamas que se propagaron de inmediato y en cuestión de minutos redujeron todos los objetos de valor a cenizas.

Los efectivos de la Seccional 4§ del barrio Cuyaya y personal del Cuerpo de Bomberos del barrio Gorriti acudieron de forma inmediata al lugar y por fortuna en minutos lograron controlar la situación y evitaron que el fuego se propagara a las otras habitaciones contiguas.

Por prevención, personal del Same asistió en el lugar a los moradores y decidió que no era necesario trasladarlos a la guardia del hospital "Pablo Soria", debido a que no sufrían ningún tipo de heridas. Salvo los cuatro hombres que presentaban algunas contusiones que sufrieron cuando intentaban combatir las llamas arrojando agua con un balde.

Luego de que el personal de Criminalística se hiciera presente en el lugar, constataron que las pérdidas materiales de esa habitación fueron totales y además quedó muy dañada la estructura del cuarto que los inquilinos ocupaban.