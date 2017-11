Gonzalo Narvaja brinda recital

Esta noche a las 21 en el marco del ciclo de música alternativa que periódicamente se renueva en la sala "Martín Raúl Galán" de los altos del teatro Mitre, Gonzalo Narvaja y compañía presentarán su espectáculo. La velada contará con la participación de invitados especiales como Rodolfo "Fito" Maidana, Ledna Biasquini y Daniel Moreira.

En la oportunidad el cantautor local acompañado por Matías y Mariano Blacud, desplegará un repertorio de rock pop alternativo integrado temas propios y presentará nuevas canciones que serán parte del disco solista del artista de próxima edición.

En diálogo con nuestro medio Narvaja invitó a los jujeños a ser parte del show y adelantó detalles de su nuevo material, "ya estamos grabando los temas y esperamos lanzar el CD el año que viene que incluye todas canciones de mi autoría", contó. Y habló sobre las temáticas que aborda en sus composiciones, "escribo sobre la realidad, me inclino a veces por la crítica social es decir tomo ciertas cuestiones conceptualmente y de forma metafórica desde la posición de un ciudadano común, o hablo sobre temas universales aunque tambiÚn tengo temas románticos, es un conjunción extraña", indicó. Y afirmó que su labor tiene muy buena recepción, "llama la atención mi estilo porque es diferente, con letras reflexivas y musicalmente distinto. La gente no asimila rápidamente lo que hago porque no es lo más popular. Yo me remonto mucho al rock de los años ‘70 u ‘80 pero estilizado a la modernidad y quizás por eso les parece raro pero luego les gusta. Los comentarios que nos hacen llegar nos hacen sentir que vamos por la senda apropiada", expresó. Y sobre sus planes más próximos dijo, "estamos viendo la posibilidad de viajar, de pasar la fronteras de Jujuy y de Salta para tratar de despegar y tener apertura de público", manifestó. Finalmente adelantó que en diciembre brindará recitales en Salta y en El Carmen en el marco del circuito impulsado por el Instituto Nacional de la Música (Inamu).