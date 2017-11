II Encuentro de Salud Intercultural en Tilcara

En Tilcara se desarrolló el II Encuentro de Salud Intercultural, una iniciativa de la Fundación Eccos. Sara Ester Domínguez, enfermera y técnica en gestión socio cultural, explicó que "la fundación tiene por objeto la capacitación continua en salud, y en su mayoría está conformada por enfermeros. Estas jornadas tiene que ver con visibilizar los saberes ancestrales y la medicina tradicional para llegar a una complementariedad con la biomedicina, que es la medicina institucional".

Agregó que "en nuestra provincia se están perdiendo esos saberes, y no hay una institución gubernamental que trabaje en su recuperación. En Jujuy todos tomamos un té, todos consultamos a un curandero, sabemos lo que son el empacho y el susto, y lo vemos como una necesidad desde la enfermería que es desde donde nos relacionamos con el común de la gente, y porque más allá de lo académico estamos atravesados por la identidad y la cultura".

Aclaró que "no se trata de desvalorizar la biomedicina, sino de complementarnos desde lo humanístico. Y nos alienta la gran participación de las comunidades, porque es algo que comenzó el año pasado, en la localidad de Valiazo, con el Festival del Yuyo Andino, y donde conocí a gente muy valiosa de donde nacen vínculos que generan estas cosas. Nosotros queremos que esto lo tome el Ministerio de Salud, incluyendo la medicina tradicional en las políticas públicas".

Fabricio Caliba, miembro de la fundación, apuntó que "el enfermero es el primer agente de salud que recepciona al paciente, por eso es que le damos más importancia a conocer su cultura. Es algo que facilita a que nuestro trabajo sea efectivo, por eso nos juntamos principalmente enfermeros que desarrollamos otros estudios académicos para fortalecer la fundación, que nace hace dos años. Para el 8 de diciembre estamos organizando una jornada de Rescate Acuático en la Sociedad Sirio Libanesa, junto a la Sociedad Acuática de Jujuy".

CARLOS MENDEZ

Entre los disertantes, Carlos Méndez, médico tradicional naturista que trabaja en el hospital "San Roque" de Villazón, Bolivia, dijo que "nuestra cultura es una sola con la de todo el norte argentino. Queremos contarles como trabajamos en ser una fusión entre la medicina tradicional y la biomedicina en beneficio del paciente. Nosotros tenemos medicamentos, plantas, raíces, minerales, animales, que pueden ayudar a sanar determinada enfermedad".

Explicó que "dentro de la medicina tradicional tenemos a las parteras, los naturistas, los tradicionales y los jampiris, que en Bolivia ya está normado con una ley que nos ampara desde una política de estado que se implementa en los centros de salud. Antes había una alta tasa de mortandad materno infantil, pero desde que se ha incorporado la partera en el sistema de salud, ha ido disminuyendo. También se ha visto la afluencia de las personas del área rural que van perdiendo el miedo a ir a un centro de salud". Javier Vilca Ticuna, aymara chileno, habló de "un modelo de atención que define al parto aymara como una alternativa para los tiempos de hoy. Se trata de un parto más humanizado, un procedimiento fácil y que, llevado bien, da mucha seguridad y confianza. Hay médicos que tienen una cierta apertura, pero les cuesta incorporarlo al sistema nacional de salud, y hay otros que lo aceptan para verlo más adelante, pero hace falta voluntad política y eso significaría una enorme baja de costos innecesarios, con un diferente trato de la mamá". Manifestó que "antes nuestra medicina fue muy perseguida. Ahora no, y hay indicios positivos desde la ley indígena que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Pero en materia de salud aún se está trabajando para que haya legalidad".

JAVIER VILCA TICUNA

Jorge Zarate, jefe de enfermería del hospital Eurnekian, de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, subrayó que "una Fundación que tenemos que se llama Líderes, desde la que tuvimos la suerte de encontrarnos con la Fundación Eccos. Así nos propusieron traer algo de lo nuestro y, en un futuro, poder llevar algo de ustedes. Esto en Buenos Aires, lamentablemente, es algo desconocido, y queremos hacer punta para poder difundirlo". Viviana Karina Arancibia trabaja en el hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, en terapia intensiva de adultos. Destacó que "se está trabajando mucho en la humanización de los cuidados, buscando que los internados puedan estar todo el día con un familiar, cosa que ayuda muchísimo en la recuperación. No hay muchas experiencias de terapias de puertas abiertas, usando lo mínimo de sedación". Andrea Dini, jefa de guardia del hospital Eurnekian, explicó que "la base de nuestro problema es la deshumanización de la atención del paciente. No nos fijamos en qué es lo que necesita, qué le gusta, qué le hace bien. La medicina occidental no se fija en eso, pero el médico, con una formación diferente a la del enfermero, debe estar igual de cerca del paciente. Después de veinticinco años de médica, me moviliza mucho escuchar las cosas que estoy escuchando en este encuentro". Marcelo Zárate trabaja en la Clínica Monte Grande, del conurbano bonaerense, y opinó que "el enfermero es quien más viene saliendo del modelo médico hegemónico en una evolución que se vino dando en estos últimos años, pensando en trabajar interdisciplinariamente. Lo que se está planteando en este encuentro es algo que desconocía y que me enriquece, y que sería muy importante llevar a Buenos Aires".