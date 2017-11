Concejal amenazado si apoya a la Izquierda

LIBERTADOR (Corresponsal). El concejal José Daniel Zakhour, del FPV, denunció que fue amenazado mediante una nota colocada en el parabrisas de su automóvil, si apoyaba al Frente de Izquierda de los Trabajadores en las elecciones de autoridades del concejo Deliberante. Ya radicó denuncia.

Cabe recordar que el próximo 10 de diciembre deben asumir las nuevas autoridades del deliberativo local, presidente, vicepresidente 1º y 2º, secretario y prosecretario parlamentario. En las últimas elecciones el Frente de Izquierda de los Trabajadores logró imponer y ganar dos bancas y estarían peleando con el bloque oficialista la presidencia del cuerpo legislativo.

El concejal repudió este tipo de acciones en plena democracia mencionando que la nota expresaba que si votaba a la izquierda se las vería mal agregando “yo me banco todo esto pero detrás hay un familia, es un acto de cobardía, le tendría que dar vergüenza a la gente que está haciendo esto. La gente me eligió como concejal y voy a responderle a ella y no a los caprichos de algunos”.

Zakhour realizó una cronología de lo sucedido mencionando que el día 16, cerca del mediodía, encontró el papel, entre el parabrisas y el capot de su auto que estaba estacionado en su domicilio y que inmediatamente consultó a su abogado mientras que el día 17 realizó una exposición policial en la Seccional 11 de Policía y una presentación en la Regional IV de Policía y que allí le dijeron era necesario radicar una denuncia la que efectuó el martes 21, “hoy estamos preocupados en la familia por ésta situación por lo que le pido a esta gente que obra mal que desista de este tipo de actitudes”.

“Esto está relacionado con lo que sucederá en el Concejo Deliberante por la elección de sus autoridades, yo había manifestado que se debía respetar la voluntad del pueblo en las elecciones del pasado mes de octubre. No tengo miedo pero si repudio este tipo de actitud mafiosa, de amenazar y no dar la cara”, afirmó.

Mencionó que no se dio ninguna situación anterior como para justificar al menos este lamentable hecho, “yo manifesté que si ganó la izquierda habrá que acertar, como corresponde, y trabajar por el bien de la comunidad porque hasta el día de hoy no tenemos un diálogo con el gobierno local, se acercaron gente que trabajan en el municipio para ver si se puede acordar algunos cargos en el deliberativo pero del ejecutivo municipal no se acercó nadie todavía, esto me parece fuera de lugar”, enfatizó.

Por último destacó que realizó la denuncia para que se tomen los recaudos necesarios del caso, “el lunes me informaron desde la fuerza policial dieron inicio a una investigación y que obviamente iban a tratar de resguardar el espacio donde vivo con mi familia, una ronda de seguridad, por eso mi agradecimiento a ellos por la preocupación puesta de manifiesta y pedirle al gobierno provincial provea de elementos al personal policial para el buen cumplimiento en el tema de seguridad hacia la comunidad”, concluyó.