Impulsan alimentación saludable en los niños

La nutrición infantil es una de las grandes preocupaciones de los padres y también del sistema de salud pública. Ocurre que según los últimos estudios de la OMS la obesidad infantil se multiplicó por 10 en la última década y hay más de 124 millones de niños con sobrepeso. Ante este panorama hay que preguntarse como padres cuáles son las claves para brindar una alimentación saludable, sobre todo a los niños.

Ante este interrogante se consultó a la jefa del Servicio de Nutrición del Hospital "Nestor Sequeiros", la nutricionista Claudia Dagum, quien indicó que la premisa es brindar alimentos lo más naturales posibles, incluyendo abundantes colores en los platos y consumir muchos tipos de frutas y verduras y alimentos sin procesar.

La especialista indicó que la madres o padres deben tranquilizarse a la hora de planear la alimentación familiar e informarse sobre los beneficios de los alimentos naturales para poder propiciar una alimentación más saludable en un mundo saturado de publicidades sobre alimentos que no son necesariamente lo más convenientes, sobre todo para los niños.

"Muchas veces las cargan a las mamás de angustia y las hacen sentir que si no les dan ese producto al bebé o al niño, el chico no va crecer bien o no va tener un desarrollo normal. Eso obviamente las pone a pensar "como yo no tengo tanto poder adquisitivo estoy poniendo a mi niño en desventaja' y no siempre es así", indicó Dagum.

Ante esta situación recomendó poner atención para observar que los productos más elaborados y los productos más caros no son necesarios para la nutrición infantil.

Dio como ejemplo "hay un producto en base a leche que es como un postrecito, cuya propaganda te dice que sí tu niño no come ésto, no crece. No es así, es más todos esos postres tienen la desventaja de tener muchísimos químicos que aún no sabemos qué producen en el cuerpo".

Sobre los productos agregados a la comida infantil, señaló: "sí uno lee puede ver que tiene estabilizantes , conservantes, aromatizantes, perfumantes, colorantes y todo eso es químico", y aseguró que nada de eso es recomendable para una nutrición de calidad. "Lo mejor que le podés dar no es la fruta que picada, procesada que viene dentro de un yogur, aunque te lo hagan creer. Lo mejor que le podes dar es la fruta fresca y es la de estación y de la zona".

En cuanto al consumo de verduras, indicó cuando los niños dejan la leche materna -"que es el mejor alimento del universo"- deben consumir el alimentos de colores, "porque si lo alimentas al nene con fideo, papa y arroz, el niño no va comer verduras nunca. El niño come toda su vida lo que comió hasta los tres años". Es recomendable no agregar sal ni azúcar para que los niños conozcan los diferentes sabores de frutas y verduras.

Los embutidos

Sobre los productos procesados o embutidos, la nutricionista señaló: "cuando un bebé deja la teta, no va solo a comprar las salchichas al almacén , él no se cocina las patitas, los chicos comen eso porque les dan eso. En las patitas y las salchichas no sabes nunca qué hay adentro. Lo que sí se garantiza es que no son productos de buena calidad. Dentro de las salchichas va la peor carne, el descarte, además de todos los químicos que tiene", agregó.

Alimentos en base a...

Por otro lado, refiriéndose a los alimentos que aparecen en las góndolas e indican en sus etiquetas que son "alimentos en base a leche, miel o cualquier otro producto, no brindan certeza sobre sus ingredientes. Y que esa etiqueta es un forma de no responder a las normativas del Código Alimentario Argentino para productos específicos".

"Nunca sabremos qué contienen esos alimentos, porque para el Código Alimentario Argentino indica que si tiene por especificación que es "leche", debe ser 100% leche de vaca, en cambio si dice que es un alimento en base a leche, no hay normativa al respecto, y hay que leer la letra chica de los ingredientes", por lo que recomendó consultar con un nutricionista antes de consumir este tipo de productos.

Talleres con degustación y charlas

Mañana sábado se realizará la primera edición del Festival de la Alimentación Saludable organizada por el Servicio de Nutrición del Hospital “Néstor Sequeiros”.

Durante el evento habrá talleres de cocina saludable, degustación de platos saludables, conferencias, alimentos orgánicos y música en vivo.

El primer Festival de la Alimentación Saludable fue declarado de Interés Provincial y Municipal. El evento será en la exestación de trenes, de 15 a 22, con estrada libre.

El Colegio de Nutricionistas de Jujuy participará con un stand para difundir la campaña #ElegíUnNutricionistaMatriculado.

El objetivo del evento es brindar a la población conocimientos, orientación y herramientas para propiciar cambios de hábitos saludables, tendiendo a una alimentación correcta e inculcando hábitos sanos.