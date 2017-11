Tres de cada cuatro aplicaciones para Android "rastrean" la ubicación del dispositivo

Tres de cada cuatro aplicaciones de la tienda de Android contienen "rastreadores" de terceros, que recopilan información de las personas con disversos fines, reveló una investigación dada a conocer hoy por la prensa inglesa.

Tinder, Spotify, Uber y OKCupid son algunas de las aplicaciones que utilizan algún tipo de complemento para realizar seguimiento, a fin de usar esos datos para afinar sus campañas publicitarias o mejorar sus servicios, mostró un estudio realizado por la organización francesa Exodus Privacy y la Universidad de Yale, de Inglaterra.

Estas cuatro aplicaciones usan un servicio propiedad de Google, llamado Crashlytics, que principalmente rastrea los informes de fallos, pero también puede proporcionar la capacidad de "obtener información sobre sus usuarios, lo que están haciendo e incluir contenido social para deleitarlos", señalaron los investigadores.

Otros rastreadores menos usados pueden ir mucho más allá, como FidZup, un proveedor de seguimiento francés con tecnología capaz de "detectar la presencia de dispositivos móviles y por lo tanto a sus propietarios" al usar tonos ultrasónicos.

"Los usuarios de Android, y los usuarios de todas las tiendas de aplicaciones, merecen una cadena confiable de desarrollo, distribución e instalación de software que no incluya código desconocido o enmascarado de terceros", sostuvieron los investigadores.

"Los defensores de la privacidad y los investigadores de seguridad deberían estar alarmados por los datos, y pueden proporcionar un análisis más profundos ahora que este descubrimiento y la plataforma de Exodus se hicieron públicos", agregaron.

Si bien Yale no examinó las aplicaciones para iOS, la compañía adviertió que la situación no sería mejor en la App Store de Apple.

"Muchas de las mismas empresas que distribuyen apps en Google Play también lo hacen vía Apple, y las firmas de rastreo anuncian abiertamente kits de desarrollo de software compatible con múltiples plataformas", indicaron los investigadores.

"Por lo tant -agregaron- los rastreadores de publicidad pueden ser empaquetados simultáneamente para Android e iOS, así como para plataformas móviles más oscuras".