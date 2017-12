Zapla define su futuro ante Chaco For Ever

En el Litoral fue donde empezó este periplo de Altos Hornos Zapla en la edición 2017/18 del Federal A, en Posadas (Misiones) con victoria ante Guaraní Antonio Franco, y esta tarde nuevamente en tierras litoraleñas pero a partir de las 18 en Resistencia (Chaco), podrá develar su futuro contra Chaco For Ever en la 18´ y última fecha de la Zona 4. El partido va a puertas cerradas.

El encuentro que será emitido en vivo y en directo por Videotel y Cablevisión, ambos de Palpalá, estará arbitrado por el santiagueño Francisco Acosta secundado por Víctor Aguirre Rojas y Luis Ortiz.

El equipo de Horacio Zingariello, ya asegurado su lugar por un año más en la Copa Argentina 2018, sigue dependiendo de sí mismo para encaminar su futuro y luchar por el primer ascenso a la B Nacional y para eso deberá ganar o ganar. Caso contrario, un empate le podría servir si alguno o ambos de los otros dos partidos unificados, Juventud Antoniana vs. Crucero del Norte y Guaraní Antonio Franco vs. Gimnasia y Tiro, no consigue la victoria, o sea si empatan o pierden el "coletivero" y/o el "albo", beneficiarían a los palpaleños que llegan de una apremiada victoria en casa, 2 a 1, frente a Mandiyú.

En defintiva, si gana, clasifica. Además, si Gimnasia y Crucero pierden, Altos Hornos Zapla asegura el segundo lugar en su zona. Y si empata, deberá esperar que Gimnasia y Tiro no sume de a tres. Si esto ocurre, el "merengue" clasifica. Pero, si Crucero del Norte gana, los siderúrgicos no podrán ser segundos en la Zona 4.

Y si llegara a perder, ya no podrá ser dos en su grupo. Además, deberá esperar que Gimnasia y Tiro pierda. Si esto ocurre, Altos Hornos Zapla clasifica. Pero si el elenco de Zingariello pierde y Crucero del Norte y Gimnasia suman puntos, Zapla quedará eliminado.

Es que la segunda fase del Torneo Federal A tiene un pequeño anexo que es muy importante. La novedad es que los primeros 2 equipos de cada zona tendrán el derecho de jugar 4 partidos como local y 3 de visitante. Recordemos que esta se jugará en dos zonas de ocho equipos cada una y se disputará a una sola rueda, es decir, a 7 fechas en el 2018. Y aquellos equipos que finalicen en el tercer y cuarto lugar jugarán tres partidos de local y cuatro de visitante. Sabiendo que los cuatro clasificados de la Zona 3 se juntarán con los cuatro clasificados de la Zona 4 y conformarán la Zona B.

El local tiene lo suyo

Por su parte, los dirigidos por Miguel Fullana llegan de una resonante victoria fuera de casa, 3 a 1 ante Gimnasia y Tiro en Salta.

Sin embargo, podrán volver a contar con el volante central Gómez, purgó la sanción por amonestaciones, y eso relegará a Gabriel Valdez al banco de relevos.

En limpio, Chaco For Ever, aún con un partido pendiente frente a Crucero y su cancha suspendida por eso hoy se juega a puertas cerradas, con idéntico puntaje que los palpaleños pero con mayor diferencia de goles, buscará sellar su pasaje con un dibujo táctico ambicioso, 4-3-3. Se espera un partido pleno de emociones.