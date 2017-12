Aníbal Fernández se defendió ante acusaciones

El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández sostuvo ayer que consultó con el juzgado que lleva adelante la causa por el pago de supuestos sobreprecios en el Plan Qunita sobre si estaba habilitado para la venta de dos automóviles pese a la inhibición general de sus bienes, hecho por el cual fue denunciado por "insolvencia fraudulenta".

Fernández, en diálogo con radio 10, afirmó no estar preocupado por las causas en su contra ya que "son un chiste"; pero agregó: "Si mañana inventan que me encontraron teniendo sexo con uno oso carolina en el Teatro Colón y por eso me meten en cana, es posible".

Es que el exjefe de Gabinete consideró que "instalan conflictos y quieren discutir si un funcionario vendió dos autos por un millón de pesos y compró otro", mientras que "la realidad es que Argentina se ha convertido en un mamarracho porque le sacan 100 millones de pesos a los jubilados, licuan paritarias y AUH".

Fernández fue denunciado por la fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, por presunta "insolvencia fraudulenta" en la causa por el denominado Plan Qunita y a raíz de la venta de dos autos de su propiedad pese a la inhibición general de bienes dispuesta en su contra.

Se trata de dos automóviles -un Toyota, valuado en 450 mil pesos, y un BMW, de 634.500 pesos- que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, formaban parte del capital del exfuncionario y que habrían sido vendidos "con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes".

Ayer, Fernández indicó que preguntó en el juzgado si "podía cambiar el auto porque ya tenía unos cuantos años y me dijeron que no había problema porque no estaba notificado el registro automotor", pero ahora "aparece que yo no reconocí que tenía bienes que podían ser embargados".

"Yo soy un tipo público, hay una declaración jurada pública ¿cómo no saben qué bienes tengo? Yo pedí la autorización y creí en lo que ellos decían, por eso vendí dos autos y me compré uno que equivale a los dos autos; a mi patrimonio lo sostengo: lo conservo para no tener conflictos con este tema", indicó.