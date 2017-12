Apenas 7 años para los asesinos de Velásquez

El ruido de un ventilador de pared negro no daba abasto para apaciguar los agobiantes 34 grados de temperatura de la siesta de ayer, pero era lo único que se movía de un lado a otro en la sala de audiencias del tercer piso de Tribunales.

El Tribunal Criminal Nº 3 acababa de deliberar y estaba a punto de ingresar al recinto, para que el secretario Gustavo Ortiz lea la parte resolutiva del fallo por la muerte del joven sampedreño de 19 años, Jorge Ariel Velásquez, ocurrido en 2015.

Rechinó la bisagra de la puerta y tres mujeres suspiraron casi a la vez, eran algunas de las madres de los siete jóvenes (tres de ellos familiares), que llegaron a juicio con distintas calificaciones legales.

Los imputados dejaron de reírse entre ellos y buscaron la mirada de la jueza Tolaba, mientras la madre de Ariel, María Jurado, sentada en la misma banca donde estaban las otras mujeres, trataba de soportar la tensa situación con sus manos apretadas entre sí.

En la lectura del fallo, el Tribunal Nº 3 resolvió condenar a 7 años y 6 meses de prisión a Enrique "Henry" Rojas Díaz, luego de hallarlo autor del delito de "robo agravado por la proyección de lesiones gravísimas y uso de arma de fuego" y 6 años y medio de prisión para Eduardo "Edu" Mamaní, Fernando "Guano" Silisque, el entonces menor de edad Sebastián "Torito" Aramayo, Máximo "Caraguay" Zenteno, Mauro "Cachilo" Mamaní, por ser coautores del delito. Además condenó a un año de prisión a Marco Mamaní por "receptación de cosas de procedencias sospechosas agravado".

También se supo que la declaración de la testigo Florencia Cortez, quien es vecina de los imputados será remitida a la Fiscalía de Investigación Penal, porque es probable que sea denunciada por falso testimonio. Antes de declararse reabierto el debate, el imputado Fernando Silisque era la única persona que estaba ausente. Según dichos de allegados al joven, habrían dado cuenta de que estuvo tomando alcohol y consumiendo sustancias durante la madrugada de ayer y nadie sabía con exactitud su paradero. Es por eso que el Tribunal resolvió declararlo en "rebeldía" y apartarlo de esta causa. Luego, pasadas las 14.30 Silisque se hizo presente junto a su padre en el tercer piso del Palacio de Tribunales, pero ya no había nadie que pudiera escuchar su excusa.

Es de creer que este veredicto será apelado tanto por la Físcalía de Sala como de la querella adhesiva, pero también será apelado por la defensa que busca absolver a sus defendidos.

Una sentencia que sorprendió a todos

La semana pasada la fiscal de Sala Delia Ortíz había solicitado la pena de 20 años para Rojas Díaz y sus amigos luego de acusarlos por “robo triplemente agravado por la cantidad de personas, por el uso de arma de fuego y seguido de muerte”.

El Tribunal condenó a los jóvenes por “robo agravado por las lesiones gravísimas y uso de arma de fuego”, es decir que consideró los informes forenses que había dado cuenta de que Ariel Velásquez llegó muy grave al hospital “Pablo Soria”, pero en el nosocomio no lograron estabilizar una infección que lo mantuvo al menos 8 de los 13 días que estuvo internado con fiebre. Quedó probado que Ariel Velásquez no tuvo nada que ver con este hecho, no conocía a sus agresores. Cuando fue atacado lo único que atinó fue a correr, recibió golpes por todos lados hasta que cayó al piso. Intentó reponerse y cuando escapaba recibió un tiro por la espalda.

DAVID JURADO. TÍO DE ARIEL VELÁSQUEZ: "Estamos disconformes con el fallo, no es justo. Ellos siguen de joda, se rieron todo el tiempo. Me da tanta bronca todo esto. Yo a mi sobrino lo tengo en el cementerio, mientras ellos dentro de un tiempo van a quedar libres”.

ENRIQUE VERGARA. QUERELLA:“Estamos realmente sorprendidos, no esperábamos un fallo en este sentido, vamos a esperar el plazo legal para tomar conocimiento de los considerandos del Tribunal con lo cual llega a esta resolución y una vez ocurrido esto”.

OCTAVIO RIVAS. QUERELLA: “Los nexos de causalidad están por demás acreditados, entendemos que la causa, el daño, la muerte, el disparo y la trayectoria del proyectil y el daño que se produjo en todos los órganos vitales de Ariel Velásquez”.



MARÍA DÍAZ. MADRE DE “HENRY” DÍAZ: “Este caso ha empezado por un tema político. Desde un principio mi hijo tenía que hacerse responsable de esta causa. Cuando declaró la médica forense dio vuelta todo el juicio. Me pongo en el lugar de la madre y la entiendo”.

ADRIÁN ICONOMOVICH. DEFENSA: “Para nosotros es un éxito este fallo. Pero debemos estudiar los criterios que tuvo este Tribunal para emitir esta condena. Luego de los fundamentos, seguro que vamos a apelar para que los otros chicos sean absueltos”.