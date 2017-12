Manzanas jujeñas, se podrían cultivar adaptadas al clima

Una iniciativa de experimentación en frutales acercará a Jujuy la posibilidad de producir manzanas, y variedades introducidas de durazno y pelón, más adaptadas al clima del Valle. Son variedades introducidas de Brasil y México que se experimentan con éxito en un predio de las empresas Latitud Sur y Latser, por un convenio firmado entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) e Inta.

"El objetivo es hacer introducción de materiales de distintos lugares del país y de afuera. Tenemos damascos mexicanos, en julio van a entrar materiales brasileros y otros de Bolivia. El primer trabajo que se hace es una gestión de introducir nuevos materiales", explicó Viviana Cursel, ingeniera agrónoma del Inta y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unju.

La experiencia en frutales lleva tres años y está enmarcada en los proyectos Pret Valles templados y Pro Huerta de Agencia Inta Perico. Se lleva a cabo en una parcela de la empresa Latitud Sur o Latser cedida para experimentación de frutales en la zona del dique.

Una vez que se introducen las variedades, hacen una evaluación y en base a eso se hace un estatus y se van seleccionando los materiales promisorios para determinada zona, ya que hay variedades que necesitan cien horas de frío y otras 700 horas.

Las primeras serán variedades para productores de las zonas de los Valles de los Pericos y Pampa Blanca, mientras que la gente que está más cerca de Jujuy, Yala o San Antonio serán las especies que necesiten más frío.

Por ello en la parcela se ve teñida de verde cubierta por hileras de plantas, algunos árboles frutales de mayor tamaño mientras otras son más bajas, según el tiempo que llevan trasplantadas. Tiene allí más de 30 variedades nuevas evaluadas, tres de ellas de durazno que ya están en producción en la zona, "flordaking, ope de y rojo dos", y de las restantes no hay información en la zona por lo que este trabajo será el primer registro de información que surgirá en la provincia.

El material de estas variedades llegó de la zona de San Pedro, Buenos Aires, que es más frío y es el centro de introducción por lo que algunas se les hiela siempre y no tienen datos como el caso de las variedades de pelones y "Don Tonco" y "Don Basilio", entre otras, en los que en esta experiencia de la parcela se están estudiando. Además cuentan con 6 variedades de ciruelas, 6 de damascos, entre ellas unas mexicanas, y 3 de manzanas tempranas originarias de zonas más caras.

Las manzanas son de buen tamaño y calidad y estarían saliendo este mes. "En noviembre y diciembre estamos consumiendo manzanas cosechadas en marzo, que tienen un montón de meses en guarda en cámara de frío y atmósfera controlada en el sur. Entonces estas manzanas que se introdujeron serían una buena alternativa productiva para la zona", dijo Curzel.

La ventaja de estas variedades introducidas de Brasil es que necesitan menos frío y son para zonas más cálidas, con lo cual podrían ser viables en Jujuy. Dos de ellas son dulces y una cualidad crocante interesante además de un toque de acidez, que Curzel calificó de muy buena calidad.

TRAMPAS / TÉCNICAS DE CONTROL BIOLÓGICO EXPERIMENTADAS EN LOS FRUTALES.

Búsqueda de datos

De esta manera, con esta experiencia se busca contar con los datos que se van recabando para determinar la factibilidad de hacer este tipo de cultivo, con variedades introducidas, entonces si los productores locales las desarrollaran podrían responder al mercado más tempranamente e incluso complementar a los del sur como sucedió en su momento con el tomate jujeño.

Es que ese fruto es muy sensible al frío, y debido a que hay zonas productoras que no suelen tener heladas con respecto a otros como Rosario y Córdoba, hubo una época del año en que se cubrían esos mercados con tomate jujeño. Tenía buen precio porque era una época donde escasea ese fruto.

Fruticultura como alternativa

EXPOSICIÓN / LOS PASANTES DAN MUESTRA DE LO APRENDIDO EN LA PRÁCTICA DE CONTROL EN EL CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN.

La parcela experimental se instaló en el predio de las empresas Latser y Latitud Sur, del sector tabacalero jujeño, que representa a más de 800 tabacaleros de la provincia, debido a un convenio que les permite contar con la información para que puedan incursionar en nuevos cultivos.

“Creemos firmemente que la investigación y experimentación en distintos ámbitos, en este caso en fruticultura, es interesante para que los productores tabacaleros y otros tengan una base de experimentación real. Hay posibilidad de producir otros productos que hoy en la provincia no hay, en el caso de los duraznos sí pero distinto y en otras zonas”, precisó Carlos Barni, de Latser.

Está convencido de lo positivo de la articulación del sector público y privado, y la articulación con la Universidad, Inta y la empresa que aportó el lugar, la infraestructura y personal para cuidado de la parcela. Planteó que hay interés de algunos tabacaleros que incursionan en fruticultura en ver qué posibilidades y potencialidades desde lo productivo de variedades distintas de frutas.

Si bien explicó que los frutales no podrían ser una posibilidad para hacer rotación de los campos de cultivo de tabaco, porque los primeros son de largo plazo pero sí que sea complementaria de modo de usar la infraestructura de alguna finca, o la mano de obra y capacitación de la misma, o el expertise del tabacalero en una producción de alto valor agregado.

Sin embargo estimó que habrá luego que analizar en base a los resultados qué resulta en la producción, la evolución de los mercados, rentabilidad, etc. La empresa y Latitud Sur hace el seguro agrícola por daños de granizo asociado a viento para tabacaleros, y junto a Latser la lucha antigranizo.



Buen resultado en variedades

Los cultivos de frutales de este centro de experimentación se veían en diferentes tamaños, algunos con técnicas de control de plagas con dispositivos caseros, otros con ramas sujetadas para dirigir su crecimiento, con unos muy buenos resultados en crecimiento y productividad.

Según explicó Vivian Curzel, del Inta y de la Facultad de Ciencias Agrarias, muchas de las plantas aún no tienen tres años, sin embargo, han tenido una muy rápida entrada en producción que se dio en promedio al año. Es que se trabaja para los productores, ya que si se necesita material para injertar se les provee. Algunos de ellos ya comenzaron a experimentar y han reproducido plantas con material de la colección.

De hecho, se prevé instalar un invernadero para poder producir plantas en menor tiempo, pero debido a que aún no lo tienen construido se sembraron en campo, y este mes se prevé injertarlas y en invierno se espera poder repartirlas.

La parcela cuenta con riego presurizado por goteo, las plantas chicas tienen una sola cinta de riego y la más grandes dos, durante 4 a 5 horas diarias, lo cual facilita el manejo.

Es más, el registro de información de plagas y enfermedades, fenológico se hace con alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unju, que hacen una pasantía con trabajo final. Son: Alba Mariarena, Rubén Gareca y Julio Gustavo Gil, con su docente y titular de la cátedra de Fruticultura, Dante Aramayo.

Ellos recibieron en la visita técnica a un nutrido grupo de productores urbanos del programa Pro Huerta de la Agencia Inta de Perico que tiene a su cargo desde hace siete años el agrónomo de Inta, Daniel Lamberti, en el marco de los proyecto Pret Valles templados. Les explicaron datos concretos sobre los cultivos y el manejo con elementos caseros y otros especializados de plagas ya que el grupo cultiva en pequeñas huertas, se capacita y participa de este tipo de visitas.

Exigencia en cuanto a las horas de frío

Las perspectivas de producción para la zona son altas, y los productores demandan novedades.

Sucede que en esta zona hay muy poca manzana, y las variedades no son tan viables para el mercado porque ya no se consumen tanto como la red delicious, requiere una exigencia de ciertas horas de frío para lograr florecer; pero algunas variedades son muy exigentes en este sentido. De hecho, serían entre 400 a 450 horas de frío inferiores a 7º C que deben acumular, que para algunas variedades de durazno es suficiente, pero en el caso de la manzana podría requerir más horas.

Es que se cultiva en Mendoza, Río Negro y Neuquén, por esas condiciones de frío, mientras en la zona cálida de Jujuy y Salta no había variedades más que las de la Quebrada, que son pequeñas y por tanto aún no son aptas para el mercado.

“Con el durazno se busca un poco lo mismo, salir antes, llegar hasta el mercado cuando no hay fruta de otro lugar”, explicó Daniel Lamberti, de Inta, asumiendo que si empieza a aparecer fruta de otros lugares no se puede competir, por la oferta y costos de transporte.

En este sentido, los productores siempre están ávidos de nueva información que los organismos públicos generan, porque en la medida que resulten podrían ser incorporados a sus cultivos. La idea es que se logren cultivos de una calidad que sea apta para su comercialización en esas zonas.