Zapla busca arquero y un volante mixto

El primer partido oficial de Altos Hornos Zapla en el 2018 será el próximo viernes 19 de enero en San Andrés (Tucumán) cuando visite a San Jorge en el duelo de ida por la Primera Fase de la Copa Argentina y 4 días después se definirá la instancia en el "Emilio Fabrizzi", pero ya empezó a buscar refuerzos que a priori sería un arquero y un volante mixto.

Por eso sin mucho tiempo que perder la actual dirigencia comandada por Miguel Taritolay se reunirá antes del fin de semana con el DT Horacio Zingarielo, pese a no estar ratificada su continuidad, y con el virtual presidente a asumir el 29 del corriente, Marcelo Lizárraga.

En medio de este entramado institucional y deportivo un alto directivo "merengue" le comentó a El Tribuno de Jujuy que "desde Fiscalía de Estado me dijeron que no hay ninguna presentación de impugnación por la renovación de autoridades y el miércoles -mañana- vence el periodo de tachas para oficializar la Lista Unidad que encabeza Marcelo Lizárraga. Igualmente en estos días vamos a ir avanzando con el tema de la competencia del Federal A y la Copa Argentina porque nos queda muy poco tiempo". En ese sentido afirmó que "se intentará evaluar todo para tomar la mejor decisión en cuanto a la pretemporada y poder reunirnos con el cuerpo técnico, recuperar algunos jugadores (el delantero Lucas Volken -fue operado en Rafaela y no pudo culminar el certamen-, el volante Jairo Saavedra- está en la lista de buena fe- y está latente la disponibilidad para regresar de David Oltolina -no fue tenido en cuenta-) y empezar a contactarse con los dos posibles refuerzos que en un principio sería un arquero y un volante mixto", sostuvo.

Es que hoy el plantel siderúrgico quedó diezmado por la salida de 6 jugadores. A pocos días de culminar la Primera Fase del Federal A donde el "merengue" no logró clasificar y disputará la Zona Reválida se produjeron algunas rescisiones de contrato comenzando con Marcos Brítez Ojeda, Francisco Ladogana, Jonatan Acosta y David Oltolina. Después se le sumaron el arquero Javier Colli y el delantero Pablo Acosta, hasta el momento, donde se mostró disconformidad por la deuda salarial (2 meses) y otras cuestiones internas y externas que padeció el grupo.

Concluyó el Torneo Regional

Pasó la primera experiencia. El Torneo Regional Juvenil de Fútbol del NOA finalizó y la última fecha se jugó en el estadio "Emilio Fabrizzi" donde se enfrentaron "merengues" y "lobitos" en sub 15, sub 17 y sub 19. El clásico jujeño en los más grandes igualaron 2 a 2. Mientras fueron derrotas en sub 15 (5 a 2) y sub 17 (3 a 1), pero sumando minutos en un nivel más competitivo.

Colonia de Vacaciones

Ya se abrió las inscripciones a la Colonia de Vacaciones 2017/18 del Club Zapla. La misma iniciará mañana y finalizará el 20 de febrero de 2018. La misma está destinada a niños/as de 4 a 15 años, quienes disfrutaran de lunes a viernes de 9 a 12 las instalaciones del club incluyendo una colación diaria y una hora de pileta. Para inscripciones dirigirse a la secretaria de 9 a 12 o de 17 a 20.