Acné: causas, síntomas y tratamiento para sobrellevarlo

El acné, también conocido como acné común o acné vulgar (acné vulgaris), es una enfermedad crónica, inflamatoria de la piel que involucra las unidades pilosebáceas (folículo piloso y glándulas sebáceas), caracterizada por la formación de comedones, pápulas, pústulas, nódulos y cicatrices, que aparecen principalmente en el rostro.

El acné es una dermatosis inflamatoria, varía de formas leves a extensas y puede, según el caso, dejar secuelas físicas -cicatrices- y psicológicas permanentes.

La palabra acné viene del griego akmé, significa "florecimiento". Pero la realidad la traduce como un brote que nadie quiere.

Ataca al 85 por ciento de los adolescentes y al 20 por ciento de adultos con stress, no obstante, la mayoría cree en datos falsos.

En algunos casos afecta su vida social, laboral y también sus relaciones interpersonales.

Autorechazo y sufrimiento

Investigaciónes en adolescentes con acné de distintos tipos, indican que el 40 por ciento sufrió cuando alguien se queda mirándolos, el 20 por ciento si lo tocan, el 20 por ciento al presentarse a una entrevista para un trabajo y el 10 por ciento, al besar.

El 40 por ciento, en tanto, no se anima a acercarse a quien les gusta por causa de sus granitos.

Ese mismo porcentaje tampoco va a bailar, fiestas, reuniones o hace deporte. Pero lo que más evita es sacarse fotos, dicen, ya que eso provoca que les dejen comentarios despectivos en las redes sociales como facebook, twitter e instagram. Las burlas son de amigos, compañeros de estudio y la propia familia. No obstante, se duplica hacia los varones.

Consejos para tener en cuenta

Siempre es necesario consultar previamente con el médico dermatólogo para que, en caso de tener acné, evalúe la piel y determine si se necesita algún tipo de tratamiento especial.

Asimismo, es importante mencionar algunos tips para evitarlo. Por ejemplo, lavarse la cara al menos dos veces al día con jabón y agua tibia. Es importante para así evitar la acumulación de grasa que puede provocar el acné.

No frotar fuertemente con la toalla luego de lavarse la cara, de esta manera se podría empeorar el acné irritando la piel y abrir aún más los poros. Se debe tratar de ser lo más delicado posible al limpiar la cara cada vez. Si se usa maquillaje o pantalla solar, será importante notar que en la etiqueta diga que no contiene aceite o “no comedogénico” o “no produce acné”.

Esto significa que dichos productos están elaborados precisamente para dejar a la piel respirar a fin de no obstruir los poros, ni producir por consiguiente más acné. Y al momento de lavar la cara, asegurarse de quitar todo el maquillaje.

LAVAR EL ROSTRO/ REALIZAR ESTA ACTIVIDAD A DIARIO PARA EL CUIDADO FACIAL.

Si se usa spray o gel para el cabello, procurar de que al aplicarlos no entren en contacto con el rostro, ya que éstos también pueden obstruir los poros.

Si el cabello es largo y toca el rostro, se deberá asegurarse de lavar el cabello con bastante frecuencia para impedir que la piel entre en contacto con el aceite del pelo. Se deberá lavar la cara después de hacer ejercicios físicos, porque la transpiración facial es uno de los mayores causantes de la aparición de acné.

Existen muchas lociones y cremas de venta libre que contienen ácido salicílico o peróxido de benzol, que ayudan a evitar el acné y al mismo tiempo lo alivian. También se pueden probar estos productos para ver cuál funciona mejor. Sólo se deberá asegurar de seguir exactamente las indicaciones y no usar más cantidad de la indicada en cada aplicación, la piel podría secarse demasiado y podría lucir o sentirse peor.

Por eso es importante seguir las indicaciones correspondientes para ver si la persona es alérgica.



Preguntas frecuentes

LIMPIEZA & TRATAMIENTO FACIAL/ SE PUEDE TRATAR CON CREMAS DERMATOLÓGICAS QUE AYUDAN A SU PRONTA CICATRIZACIÓN.

¿Conviene tocar los granitos irritados?No, porque les abre la puerta a los gérmenes, provocan enrojecimiento, dolor e incluso infección. Además, pueden quedar cicatrices.

¿Los fritos y dulces son responsables de los brotes?Ningún ensayo clínico lo confirmó. Pero las comidas que inducen liberación de insulina, un ejemplo; hidratos de carbono, contribuyen a la producción de andrógenos.

¿El bronceado los elimina?El enrojecimiento se nota menos, pero el acné sigue. El sol reseca e irrita la piel, situaciones que pueden empeorar el cuadro general. Un protector de al menos factor 15, impide la obstrucción de poros.

¿Mejor, no maquillarse?Se puede usar maquillaje, pero con la precaución de que sea no comedogénico, es decir, que no tape poros, ni provoque más erupciones o algún tipo de alergias faciales.

¿Los granitos brotan más cuando hay falta de higiene?La higiene regular retira las células muertas y el exceso de grasa. Pero lavar y secar fuerte la piel también puede irritarla, por ello, lo esencial es tomarse el tiempo para su limpieza.

¿El acné interfiere en la vida social?Sí, uno de cada cuatro personas admite que, por vergüenza, dejó de hacer actividades cotidianas. El impacto negativo del acné favorece la baja autoestima, aumento de la ansiedad, fobia social y depresión.