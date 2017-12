Pikachu y Hello Kitty fueron nombrados embajadores de una ciudad japonesa

La World Expo es un evento que se lleva a cabo cada cierto tiempo en distintas ciudades del mundo, con el fin de mostrar los logros ciudadanos y las aportaciones que ha hecho un país al progreso de la humanidad.

Para la edición de 2025, países como Francia, Rusia y Japón, han presentado sus candidaturas al comité organizador. En el caso de los nipones, han comenzado a promocionar la iniciativa de una manera muy peculiar.

Resulta que Kono Taro, Ministro del Exterior de Japón, eligió como embajadores de Osaka, ciudad que se pretende albergue la World Expo, a Pikachu y Hello Kitty.



Estos dos personajes estarán encargados de promover la mencionada candidatura, tanto dentro, como fuera de la nación asiática. Aunque no se dieron detalles del por qué de esta decisión, es probable que se debe a la proyección internacional y positiva que tienen.

No es la primera vez que Japón recurre a su cultura contemporánea para promocionar un evento de corte mundial, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; eligieron a varios personajes de anime (Goku y Sailor Moon, entre ellos) para que sean parte de las mascotas oficiales.

I have appointed Pikachu and Hello Kitty as Ambassador to promote the City of Osaka for the 2025 Expo host city.pic.twitter.com/mCkiCl5T5j