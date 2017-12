El Constructor ganó y logró el pasaje al Federal C 2018

El conjunto dirigido por Gustavo Cerpa logró vencer, como visitante, a Atlético El Talar por 2 a 1, con este triunfo obtuvo la segunda plaza al Federal C 2018, Navarro y Villa convirtieron los goles para los constructores y Cruz descontó casi sobre el final.

Lo destacable de esta clasificación es que es la primera vez que el conjunto de El Constructor participa de los torneos de la Liga Regional Jujeña de Fútbol, si bien es cierto que a principio de año logró conformar un buen plantel, con jugadores de experiencia, también es cierto que debió pelearla y demasiado para alcanzar el objetivo que se propusieron a principio de año.

El Constructor cierra una excelente campaña ahora deberá pensar en cómo afrontará el Federal C y para ello tendrá que empezar a dialogar primeramente entre el cuerpo técnico y la Comisión Directiva y luego abocarse a reforzar el plantel.

Atlético El Talar fue otro de los grandes animadores de este campeonato, por algo llegó a estas instancias, en el encuentro ante El Constructor hizo lo que tenía que hacer, buscar el gol desde el primer minuto sin embargo pagó cara la falta de definición, Cruz envió el balón por arriba del arco cuando quedó solo ante el uno visitante, los talareños dominaron la mayor parte de la primera etapa pero cuando mejor estaba jugando llegó la apertura de la visita, a los 40 minutos, tras una jugada personal de Segobia que cedió el balón para Vargas que abrió para el ingreso de Navarro que con potente remate venció al arquero Cari.

En el complemento se jugó casi todo el partido en el campo visitante El Talar se lanzó de lleno en la búsqueda de la igualdad y contó con varias situaciones como para lograrlo .

El Constructor se replegó tras las expulsiones de Arnedo y luego de Reinoso, sin embargo a los 36 minutos logró aumentar el marcador tras un potente remate de Villa, que ingresó por la derecha desatando la algarabía de su parcialidad.

El descuento llegó a los 42 minutos, por intermedio de Cruz, que atinó en esta ocasión a colocar el balón por lo bajo a la izquierda de Arias.

No hubo tiempo para más y tras el pitazo final se desató la alegría del plantel e hinchas de El Constructor.

Gustavo Cerpa

"Hicimos un muy buen campeonato, no se dio el primer objetivo que era poder salir campeones, pero por ser la primera vez que participamos logramos clasificar a un Federal C lo cual creo que es digno de destacarse, gracias a Dios vamos a jugar el Federal C 2018 muy agradecido a los jugadores y a los demás integrantes del cuerpo técnico, en especial a la comisión directiva de El Constructor ".(Marcelo Pereyra).