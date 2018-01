Pratto: "Ganar títulos y ser campeón de la Libertadores"

Lucas Pratto, flamante refuerzo de River Plate llegó con una enorme expectativa al club de Núñez, se ilusionó con la vuelta al seleccionado argentino y fundamentó su regreso al fútbol argentino luego de su paso por Brasil.

"Quiero ganar títulos con River, quiero ganar la Libertadores y sumarme a este equipo, luego si puedo hacer goles y me llaman de la selección mejor, pero por ahora pienso sólo en esta camiseta", manifestó Pratto a los medios de comunicación una vez finalizada la revisión médica en una clínica porteña que coincidió con el arquero Franco Armani, el segundo refuerzo.

Pratto, de 29 años, indicó que no siente presión por representar "a la camiseta del club más grande del mundo" ni tampoco por la suma de dinero que River invirtió por él, por once millones de dólares.

"Paguen lo que paguen, la presión es la misma. Todos hicimos el esfuerzo para que pueda hacerse el pase porque Gallardo siempre me quiso, esta vez sí se pudo, y la familia, con mi hija, también influyó", apuntó el nuevo delantero millonario.

Asimismo, el "Oso" opinó que la decisión de jugar en River también se basó en el interés que Gallardo tuvo por él: "eso estuvo por encima de todos los demás clubes que me quisieron. De lo futbolístico se hablará más adelante; obvio que el desafío es jugar la Libertadores".

Pratto manifestó su satisfacción por compartir plantel con Ignacio Scocco, a quien consideró "un gran jugador" y afirmó que su paso en Boca Juniors no le genera "problemas" porque tuvo un paso fugaz. Además aseguró que se siente identificado mucho más con Vélez Sarsfield. El delantero, que jugó 48 partidos en San Pablo con 14 goles convertidos, fue compañero en el club paulista de Julio Buffarini, quien es flamante refuerzo de Boca. Al respecto declaró que "somos muy amigos con Julio, fui a su casamiento, pero ahora le dije que no íbamos a hablar más", bromeó Pratto, quien no quiso "elegir" un número de camiseta para utilizar.

Su llegada a River, también, podría volver a abrirle las puertas de la Selección argentina, a un par de meses del Mundial de Rusia 2018, aunque él dijo que solo quiere pensar en River. "Es un objetivo grande pero la verdad que en este momento estoy pensando en River, no pienso mucho en la Selección. Ojalá haga muchos goles este semestre para que el técnico vea que estoy bien, pero mi cabeza está en River", sostuvo quien convirtió dos tantos con la camiseta albiceleste en las Eliminatorias (ante Venezuela y Colombia).

Por último, valoró el retorno de futbolistas de renombre a la Superliga argentina, como el caso de su excompañero Mauro Zárate a Vélez.

"Me puso muy feliz la llegada de Mauro a Vélez, porque el club y él se precisaban mutuamente. Con la llegada importante de jugadores, el fútbol argentino vuelve a tener una importancia grande en Sudamérica y en las Copas Internacionales se va a ver eso", concluyó.

Por su parte, Armani, de 31 años, cumplió con su deseo de defender los colores de River Plate: "esta llegada es emocionante, lo soñé de chico. Es el club más grande de la Argentina, tengo que aprovecharlo y quiero prepararme de la mejor manera para enfrentar lo que se viene".

"Puse mucho de mí para venir porque quería venir a River. No fue fácil porque Atlético Nacional no me quería vender. Tengo mucha ilusión de estar acá y como argentino, pertenecer a River, es lo máximo para un futbolista", indicó el ídolo de Atlético Nacional de Colombia, donde jugó siete años y medio y fue despedido a cancha llena hace unos días..

El flamante arquero de River, afirmó que no quiso dejar pasar "el tren" de sumarse al "club más grande de la Argentina" y deseó poder preparase bien "para este desafío".

Luego recalcó que "con sacrificio todo llega, tengo la posibilidad de estar en River", dijo en conferencia de prensa, luego de realizarse la revisión médica. Armani, tenía previsto firmar el contrato con el "millonario" y luego viajar rumbo a Miami.