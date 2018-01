Estafas telefónicas: más de 20 denuncias por día

En la Defensoría del Consumidor se reciben a diario más de veinte denuncias de usuarios de telefonía móvil que, mediante engaños, fueron inducidos a cambiar de prestadora de servicio.

La titular del organismo, Florencia Oskanian, precisó que se llegan a atender alrededor de 16 a 22 reclamos contra diferentes empresas.

La funcionaria explicó que el 5% de las empresas telefónicas que no registran altas denuncias se debe a que no llegan a audiencia porque suelen arreglar con el cliente presentando acuerdos conciliatorios.

Destacó que otros de los reclamos que se tratan en la Defensoría son sobre líneas fijas, servicios de internet, plan de ahorro de vehículo y en otros casos consumos en tarjetas de crédito.

Tal es así que con diferentes modalidades, discurso rápido y preciso, son envueltas las víctimas que brindan su información de manera ilusa para evitar recibir un incremento de su abono o que su calidad de servicio se mantenga.

De una u otra manera estos operadores "truchos" que se comunican buscan que la persona crea todas las mentiras, creándole la ilusión de que su servicio mejorará y que está a tiempo para evitar aumento de la línea.

El Tribuno de Jujuy conoció el caso una lectora a la que intentaron estafar diciéndole que su deuda aumentaría si ella no se cambiaba a una empresa determinada.

La mujer contó que la llamaron con el fin de informarle que su abono aumentaría un 50% si seguía con su actual empresa de telefonía.

Entonces debía brindar sus datos al operador para cambiar de empresa y así evitar pagar el incremento.

Asimismo la lectora relató que la operadora insistió explicándole los beneficios que ella tendría al acceder a otra prestadora y que el trámite de cambio no era necesario hacerlo personalmente, ya que a través de la comunicación telefónica se efectuaba el pase y habilitación.

Éste es unos de los tantos casos de fraude que realizan compañías telefónicas, cuyos operadores se aprovechan de la buena fe de los usuarios.

Cómo protegerse

Para protegerse de este tipo de abusos, la Defensoría del Consumidor recomendó al usuario prevenir las posibles irregularidades negando a brindar información personal o números de tarjeta.

La asesora legal de la Defensoría del Consumidor, Julieta Rivas, detalló que ante esta circunstancia el usuario debe ir a consultar como está su situación en la compañía de teléfono que le brinda el servicio.

"Si existe algún tipo de deuda y por lo general tal vez había alguna deuda que no se la notificaron, de todas maneras la persona no tiene que aceptar ningún tipo de cambio" cuando lo llaman por teléfono, sostuvo.

Por otro lado alertó acerca de las compras que se realizan online, donde se requiere completar datos de nombres, domicilio, documento nacional de identidad y número de tarjeta con códigos de seguridad.

Destacó que estos son datos más que suficiente para que los estafadores se puedan aprovechar y hacer mucho daño.

"Cuando la persona observe un consumo que no realizó, debe hacer el reclamo directamente a la tarjeta, porque eso tiene un plazo de 30 días para hacer la denuncia", finalizó.

CIENCIAS ECONÓMICAS/ ESTUDIANTES DE ABOGACÍA SE INTERIORIZARON SOBRE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR.

Formación de abogados

Nuestra provincia fue sede el año pasado de “I Jornada Regional del Derecho del Consumidor”, concretada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Unju y dirigida a estudiantes de abogacía.

En el encuentro los expositores señalaron que son muchos los problemas que padecen los consumidores y que son pocas las personas especializadas para defenderlos.

“Los abogados cumplen un rol muy fuerte en el avance del derecho. Sin abogados no hay forma que avance el derecho”, expresó el referente nacional de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), Adrián Bengolea.

También explicó que la ley tiene como fin defender la debilidad que tienen las personas al comprar, por ejemplo, un producto que impone bases y condiciones, o caso contrario no se puede comprar y es allí en donde actúa la defensa del consumidor.

Durante la jornada, los especialistas mencionaron que uno de los abusos que se ha dado por mucho tiempo en la Argentina, es en materia de juicios ejecutivos, por ejemplo, cuando una persona compra una heladera, firma un pagaré y no recibe el mismo, no tiene cómo defenderse.

Hablaron de los consumidores hipervulnerables, entre ellos los ancianos, niños, personas analfabetas y con discapacidad que son los que requieren una protección más fuerte, ya que no tienen conocimiento de sus derechos como consumidores.

También destacaron que el consumidor debe exigir información clara y detallada del producto, ya que se dan muchos casos de publicidad engañosa.

Muchas veces las imágenes o textos que se ven en las publicidades no condicen con la realidad, advirtieron.

Es por ello que en este caso, se deberá reclamar y solicitar que se cumpla la oferta.

En relación a las facturas, no es sólo una obligación del vendedor entregarla, sino un deber del consumidor exigirla para poder llevar el control de lo que ha recibido como producto o servicio.

Consejos a quienes salgan de vacaciones

El derecho del consumidor cruza las ramas tradicionales, como civil, comercial, derecho procesal, administrativo y penal.

Las grandes empresas se manejan con canales formales y seguros de información. De allí que no solicitan datos personales al usuario.

Los sorteos que realizan empresas serias son promocionados y publicitados por los medios de comunicación mostrando veracidad.

Los estafadores poseen como dato el número de teléfono de la persona y a través de preguntas, intentan conocer número de cuenta de tarjetas.

Cuando se observa un consumo en la tarjeta y la persona no lo realizó, debe hacer el reclamo, teniendo como plazo 30 días.

Antes de disfrutar de unos días de vacaciones, la persona debe leer atentamente el contrato y verificar la identidad del dueño que le alquila el inmueble que habitará durante su descanso.

Otros de los puntos importantes es revisar que el mismo se encuentre en las condiciones que establece el contrato y comprobar que todo el equipamiento que se les está cediendo funcione tal como fue acordado.

Movilidad o alquiler de auto

Al alquilar un auto, se debe solicitar una copia del contrato con anticipación. Cuando se hace la entrega del contrato, antes de firmarlo hay que verificar que se cumpla con las condiciones acordadas en tiempo y forma.

Además, deben darle la cédula verde y la constancia de seguro, constatando que ambos estén vigentes.

Si el auto sufre algún daño ajeno a la responsabilidad del usuario, corresponde en todo caso que se le devuelva a la persona la totalidad del depósito.

Excursiones

A la hora de contratar excursiones, la familia debe verificar que lo están haciendo en agencias habilitadas y con todos los papeles en orden También pedir copia del contrato en que tiene que estar aclarados las condiciones de la excursión, los servicios que se incluyen y los costos finales.

Shows, recitales, eventos

Durante la temporada veraniego distintos puntos turísticos ofrecen show en vivo con entradas anticipadas. Sucede que en algunos casos estos eventos se suspenden.

En este caso la persona puede pedir la devolución del dinero o la entrada para la fecha de reprogramación.

Si fue cancelado por la organización, pedir que le devuelvan los gastos extra que hayas realizado (como transporte y alojamiento, entre otros).