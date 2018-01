Rogelio Frigerio: “Por supuesto que Sturzenegger va a continuar en el Banco Central”

Rogelio Frigerio es economista, pero pese a ello es uno de los ministros del Gobierno con mayor cintura política. Tiene a su cargo no sólo el manejo de la obra pública, sino también la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el funcionario aseguró ayer que el cambio de la meta inflacionaria “no tuvo impacto en las decisiones económicas” y que cree que el número de 15 por ciento es “cumplible”. Además, descartó que vayan a gastarse 235 mil pesos en cambiar una palmera de la Casa de Gobierno y negó que haya presiones sobre los sindicalistas. “El sector público tiene que entender de una vez que no se puede vivir eternamente de fiado”, concluyó Frigerio, quien anteayer canceló su visita a Jujuy para los actos por el aniversario del alud en Volcán.

Según el Indec, la inflación de 2017 estuvo ocho puntos por encima de la prevista en el Presupuesto, ¿esperaban una diferencia así?

Sabíamos y reconocimos hace algunos meses que no íbamos a poder cumplir con la pauta que se había planteado a principios de año y también replanteamos la pauta inflacionaria para el año que viene. Ahora tenemos que ocuparnos de cumplir la nueva pauta de 2018.

Muchos economistas afirman que la nueva pauta del quince por ciento tampoco va a poder cumplirse, ¿qué piensa usted?

Tuvimos que modificar la pauta para este año y vamos a generar las políticas públicas para cumplir con esta proyección de inflación. Creemos que es una meta de inflación cumplible, sino no la hubiésemos puesto.

¿No cree que genera incertidumbre en el mercado haber cambiado la meta inflacionaria un día después de que se haya votado en el Congreso una más baja?

No, no creo. El mercado estimaba una inflación en el orden del 16 por ciento, prácticamente muy parecida a la que nosotros fijamos como nueva meta, así que no hubo impacto en las decisiones económicas a partir del cambio de objetivos inflacionarios.

¿Considera que la disminución de 0,75 por ciento en la tasa de interés fue suficiente? El mercado esperaba una baja mayor...

Esa es una decisión autónoma de la autoridad monetaria, que es el presidente del Banco Central. El presidente de la Nación es el que fija los objetivos de política macroeconómica, incluida la meta inflacionaria, pero las políticas para alcanzar esa meta son decisión autónoma e independiente del presidente del Banco Central.

Se habló mucho estos días de que Federico Sturzenegger estaba inestable en su cargo...

No, todo lo contrario. Creo que además la decisión que tomó el Banco Central respecto a la baja de la tasa en contra de lo que el mercado descontaba habla a las claras de que se maneja con la autonomía que requiere ese cargo.

O sea que Sturzenegger está estable en el Banco Central y va a continuar...

Por supuesto que sí.

En medio de los pedidos de austeridad, trascendió que la Casa Rosada evaluaba cambiar una palmera por 235 mil pesos, ¿se va a hacer?

Entiendo que se dio marcha atrás con esa idea.

Según varias consultoras, la imagen positiva de Mauricio Macri bajó unos veinte puntos, ¿a qué se lo adjudica?

Lo que leí es una caída mucho menor que esa. Fue un fin de año bastante convulsionado, no es la primera vez que el presidente o el Gobierno bajan en la apreciación sobre cómo estamos gobernando. hasta ahora hemos podido siempre revertir esa baja.

La baja en la imagen de Macri resurgió las versiones sobre una eventual candidatura presidencial de María Eugenia Vidal para 2019, ¿lo ve potable?

Nadie en el Gobierno está pensando hoy en las elecciones de 2019. Además, creo que sería una falta de respeto para la gente, acabamos de votar hace poco una elección de medio término, tenemos un montón de problemas pendientes y la verdad es que en el Gobierno no hay nadie que dedicando tiempo y energía a una elección para la que faltan casi dos años.

Luis Barrionuevo dijo que los gobierno que presionaron a los gremios no terminaron su mandato, ¿qué opina de esa definición?

Creo que fue una frase desafortunada a la que no le dimos ninguna importancia.

Esta semana detuvieron a la cúpula de la UOCRA La Plata, a Marcelo Balcedo y se investiga a Víctor Santa María, ¿está esto vinculado con la reforma laboral?

No, no tiene nada que ver. Esto es una decisión de la Justicia de investigar hecho que considera que pueden ser delictivos. La Justicia en Argentina es independiente y tiene las manos desatadas para investigar todo lo que considera investigar, del pasado o del presente.

¿Por qué cree que los gremios se resisten tanto a la reforma laboral?

Es que no fue tal la resistencia, porque los proyectos de modificaciones en el ámbito laboral estuvieron consensuados con la CGT. No vemos esa oposición, por lo menos de las autoridades que eligieron los propios trabajadores.

Una de las principales críticas que está recibiendo el Gobierno es que está ajustando mucho la economía, ¿coincide?

Nosotros estamos viendo una economía en expansión. Después de muchos años, la economía creció en 2017 y va a crecer este año. O sea que estamos en una economía en la cual el sector privado se está expandiendo después de mucho tiempo. El sector público tiene que entender de una vez que no se puede vivir eternamente de fiado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Todos estos niveles de gobierno (por lo menos a nivel nacional y provincial) hemos acordado un camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Ese camino lo tenemos que cumplir y nosotros estamos decididos a hacerlo. La sanción de la ley de Responsabilidad fiscal es una buena señal en línea con esta decisión política.

¿Cree que las provincias están acompañando el esfuerzo de la Nación o deben hacer más ajustes todavía?

Nosotros no creemos que tengan que hacer más ajuste, creemos que tienen que seguir en la línea de reducción gradual del déficit fiscal. Hoy la situación de las provincias es mucho mejor de la que encontramos nosotros cuando asumimos el Gobierno hace dos años. Muchas provincias no podían pagar sueldos y mucho menos el aguinaldo, hoy la situación de las provincias con problemas se acotó a sólo un puñado de jurisdicciones. Entendemos que a partir de la sanción y el cumplimiento de la ley de Responsabilidad Fiscal, de acá a dos años van a estar todas en equilibrio o superávit fiscal.

¿Existen aprietes a los gobernadores para que voten las leyes que quiere el Gobierno como por ejemplo la reforma previsional?

No lo hay ni lo hubo, por lo menos en nuestro Gobierno. Creo que es parte del cambio que se ve en Argentina los últimos años. Tampoco hubo ningún gobernador que haya planteado este tema.

El Papa irá a Chile pero otra vez volverá a evitar una visita a la Argentina, ¿le ve algún significado político a eso?

No, es una decisión que toma el Papa y que eventualmente tendrá que explicar él. Yo no soy quien para interpretar porqué decide hacer una visita o no. Por supuesto que como argentino me gustaría que venga.

Los últimos días hubo algunos cuestionamientos a Macri porque estuvo muchos días de vacaciones, ¿qué opina al respecto?

El presidente ha tenido un año muy intenso y ha estado un poco más de dos semanas descansando y compartiendo tiempo con la familia, cosa que en esta actividad muchas veces uno tiene que sacrificar.

¿Cómo evalúa el pedido de desafuero contra Cristina Kirchner?

Es una decisión autónoma del Congreso de la Nación. En este caso son los senadores los que ante un pedido concreto de la Justicia van a tener que tomar una decisión.

¿Cuál será el principal problema que deberá afrontar el Gobierno en 2018?

El principal objetivo del Gobierno es la reducción de la pobreza, así que todas las políticas que tiendan a cumplir con ese objetivo de reducir la pobreza van a ser las más importantes, sobre todo las vinculadas con la generación de empleo. Esa es la única forma de reducir la pobreza de manera sostenible en el tiempo. Esto también está vinculado con el crecimiento de la economía, con la reducción de la inflación y con la posibilidad de generar empleo formal y de calidad. Estamos trabajando desde todas las áreas del Gobierno para cumplir esos objetivos.