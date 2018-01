Zapla fue más "listo"

Altos Hornos Zapla derrotó por 1 a 0, a Always Ready de La Paz (Bolivia) en partido amistoso de carácter internacional disputado ayer en el estadio "Emilio Fabrizzi" ante regular cantidad de espectadores.

Previo al encuentro, los presidentes Marcelo Lizárraga (Zapla) y Andrés Costa (Always Ready) intercambiaron camisetas y se escucharon ambos Himnos Nacionales.

Se jugaron dos tiempos de 40 minutos y al cabo de los mismos, Zapla terminó inclinando la balanza a su favor merced a un golazo de Walter Cuevas tras recibir un centro de Pascuttini que se fue hasta el fondo por el sector izquierdo y el 9 la paró con el pecho de espalda al arco sacó una espectacular chilena y la bocha se anidó en el ángulo superior izquierdo del arquero Lorente que nada pudo hacer.

Hasta los 18' del segundo tiempo, el funcionamiento del "merengue" dependió exclusivamente de Juan Cartello transformado en el jugador orquesta, todas las jugadas pasaron por sus pies, convertido en recuperador de cuanta pelota transitó cerca suyo, tuvo pausa con la redonda pegada a su botín y salió con claridad abasteciendo a sus compañeros. Lástima que faltó mayor convicción para buscar el arco adversario.

En tanto, el equipo de Bolivia comenzó con un férreo esquema defensivo como dispuesto a no perder, poco le interesó atacar, además las pinceladas de buen fútbol aportadas por el brasileño De Souza, no tuvieron el acompañamiento necesario, fue el jugador distinto de Always.

En el complemento Moruco fabricó la única jugada profunda pero su remate rasante ejecutado desde el sector izquierdo fue contenido por el golero Cabrera. Por la mínima diferencia Zapla justificó su triunfo.

Los alternativos

Zapal (1): Giacone; Mealla, Aguirre, Cazón y Lezcano; Ortega, Fernández, Lamas y Flores; Serrano y Caravaca. DT: H.Zingariello

Always Ready (0): Pedraza; Navarro, Jhonson, Rodriguez y Sáenz; Pereyra, Romay, Abasidflor y Ortega; Rojas y Machicao. DT: C.Chacior.

Gol PT: 6' Mealla de penal (AHZ).

Cambios ST: al inicio Lobo por Cazón; 13' Ricaldi por Rojas (AR); 19' Morales por Flores y Farías por Giacone (AHZ).

Árbitro: Victor Terán.