Altos Hornos Zapla tiene grandes deudas y preocupa

La situación en Altos Hornos Zapla es más que preocupante, porque hoy con 366 socios activos se notó más la disminución y la deuda comenzó a desbordar a la actual comisión.

Después de la salida de Miguel Taritolay, ahora expresidente, ahondaron las deudas en menos de 2 años en los cuales hubo mayor apoyo de Gobierno provincial, AFA y otras publicidades. A esto se le suma que no hubieron asambleas periódicas ni aprobación de balances. "Heredamos una deuda millonaria dejada por la gestión anterior", decía Taritolay a El Tribuno de Jujuy el 11 de abril de 2016 cuando hicieron una conferencia de prensa a tres meses de gestión en referencia al paso de más de 4 años de Carlos Tisera al frente del club que en ese entonces y antes de marcharse sostenía que "estamos bien. Dejamos una deuda de $ 700 mil y $ 340 a cobrar en enero".

Pero Taritolay y compañía ese día exhibieron un informe escrito detallando la herencia que la deuda total ascendía los $2.216.977 pesos en conceptos de inhibiciones, Obra Social, Aporte Sindical, jugadores y exjugadores, Afip, Consejo Federal, Liga Jujeña, Restaurante, Hoteles y supuestos préstamos sin documentación.

El común denominador de los últimos años se mantiene y es el crónico estado de endeudamiento de uno de los clubes más grandes de noroeste argentino. Zapla no levanta cabeza en el aspecto institucional, ¿por malas administraciones por parte de los dirigentes de turno?, lo cierto es que cada año es una constante la problemática económica y lo peor de todo es que nadie se hace cargo de nada.

"Van a poder cobrar"

Por otra parte, Analía Franco, secretaria de Deportes de la Provincia estuvo presente en el aniversario por los 71 años del club Zapla y contó: "Yo hacía natación aquí en el club y además cursé todo el profesorado en Zapla así que era una asidua concurrente al club. Es un club muy importante para la provincia y esperemos que pueda volver a ponerse de pie y que las actividades deportivas se acrecienten. Desde el Gobierno Provincial siempre vamos a acompañar en las actividades de la familia de los clubes porque creemos y sostenemos que la célula de la familia está en recuperar a esos chicos que necesitan un lugar donde asistir, pero para tener clubes hay que tener socios y el socio recibir servicios por eso vamos a ayudar a esta nueva Comisión Directa para reflotarlo", expresó.

La funcionaria luego se refirió a una reciente reunión mantenida con la dirigencia "merengue" resaltando que "se había entregado un subsidio a la anterior Comisión y los fondos usados no estaban contemplados dentro del subsidio y se hizo una modificación para que se pueda rendir cuentas y acceder al subsidio siguiente. Yo creo que en los días siguiente van a poder cobrar los subsidios que se les debe", acotando que "me sorprende la deuda tan grande pero lo que pasa es que sostener un club tan grande como Zapla en infraestructura y sin socios es bastante difícil, es todo un desafío más con un equipo de fútbol que compite en ese nivel de elite. Todos sabemos que mantenerse en ese nivel de competencia genera gastos y para eso tiene que haber muchos socios que lo sostengan. Y creo que se vino abajo con el caudal de socios, pero habrá que volver a convocar a todos los que tienen su corazón en Altos Hornos Zapla. El club teniendo todos los papeles al día podrá recibir los subsidios y en la medida que el presidente se vaya poniendo al tanto de todo surgirán nuevos ingresos de dinero al club. Sólo me queda felicitar a la nueva Comisión y felicitar al presidente que se anima a terrible desafío", concluyó la profesora Franco ante los medios. (Sebastián Castro).