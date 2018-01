Tunay: "Estamos enamorados de Jujuy"

Los integrantes del grupo Tunay, muy entusiasmados por este nuevo gran paso que dan en su carrera corta pero intensa, de tan sólo cuatro años, visitaron nuestra casa.

Tunay actuará en el Enero Tilcareño -en la misma noche de David Lebón-. Luego visitarán Mar del Plata y varios festivales mientras se preparan un nuevo disco.

Ellos son Santiago de los Ríos en vientos, Benjamín Kalnay en charango, Omar Vedia en batería, Matías Vaira en guitarra eléctrica, Agustín Ponce en bajo y Martin Arco en voz.

Son muy jovencitos, y después de la charla queda claro que tiene una gran madurez a la hora de emprender este camino como un trabajo profesional. Cada uno de estos chicos, de entre 17 y 20 años, ya tomó la decisión de vivir para la música, trabajar y estudiar en función de esto. Todavía quedan un par de ellos en el secundario, y los que fueron saliendo están eligiendo estudiar todo lo que aporte al proyecto musical. Recordemos que el grupo se formó entre amigos, dentro del colegio adonde concurrían todos, el "José Hernández". Primero se juntaban para tocar en los actos escolares, hasta que un día, vieron que gustaba mucho lo que hacían, y los comenzaron a convocar a cumpleaños o fiestas y algún que otro evento más masivo. Ese fue el momento de decidir que esto merecía más dedicación.

Les fue muy bien desde el principio, y algunos sueños se cumplieron rápidamente. El más reciente, es el de haber estado en el escenario mayor del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. "Fue algo que nosotros anhelábamos desde que formamos Tunay, y el año pasado tuvimos la posibilidad de que Pablo, nuestro representante se contactara con la organización. Estábamos en la Peña del Éxodo que se hace en Córdoba, y tuvimos la posibilidad de entregar materiales nuestros, para que lo evaluaran, y al tiempo nos llegó el mail con la confirmación. Fue una noticia que esperábamos muchísimo y se pudo dar por todo nuestros esfuerzo", cuenta Martín, voz del grupo.

Son artistas de una generación muy ligada a la tecnología, lo que les permite encarar la difusión de su música desde otros aspectos, y a poco de comenzar a tocar fueron muy algo más estructurado. "Pablo Quispe, nuestro representante, llegó al grupo cuando ya teníamos dos año y la verdad que nos permitió profesionalizarnos más porque él ya conocía el ambiente", continuó.

"Es cierto, que en esta época es más fácil llegar a la gente, la gente se prende y las redes son un elemento de trabajo importante, pero también hay que tener en cuenta que todos tienen esas mismas posibilidades", dice Benjamín.

Santiago cuenta que cada uno empezó a tocar y aprendió por separado, en forma particular, y cuando comenzaron a juntarse en la escuela hubo un profesor que los guió para armar el conjunto.

El primer tema que eligieron para compartir en "Escenario en la Web" fue "Purmamarca", una pieza de Los Changos, dúo del que formaba parte el jujeño Luis Paredes. Entonces la pregunta es cuál es el criterio para elegir el repertorio. "Siempre charlamos mucho al armar un tema, proponemos arreglos y son varios los factores los que juegan, sobre todo teniendo en cuenta que con ese tema nos vamos a presentar en distintos escenarios del país, entonces sí buscamos que se sienta la cultura", explica Santiago.

Saben que no son exclusivamente folclóricos, "sí tenemos una base andina, pero tenemos influencias de distintos ritmos. Por ejemplo tenemos una "intro" que es bastante rockera, hacemos ritmos tropicales, hace poco incluimos e salsa...", relata Benjamín. "Cuando armamos los temas cada uno llega con su influencian, y con eso estamos buscando nuestro propio estilo, el estilo Tunay", dice Santiago.

Les pido que me digan en cuanto influye la provincia, y su nombre en la selección de temas. Matías se encarga de aclarar que "podemos elegir temas de otros lados y de otros autores que no sean jujeños, pero siempre marcamos la impronta de ser una banda jujeña. Lo bueno es dar nuestra cara musicalmente, por ejemplo, hacemos un cover de Ráfaga como es "No te vayas", pero nosotros le damos nuestro toque". "Era una cumbia y nos quedó un huayno", completa Santiago. Y Agustín agrega que "en nuestro disco incluimos una canción que le hicimos todos a Jujuy, y creo que eso habla de que estamos enamorados de nuestra provincia".

Saben que tienen que cuidarse a pesar de ser jóvenes, son conscientes de que tienen que cuidar sus cuerpos, sus voces, y entonces explican que la regla que se impusieron es "ni una gota de alcohol mientras actuamos o antes".

En su disciplina tambiÚn tiene un régimen de ensayos semanales y reuniones administrativas en una oficina que montaron en el centro de la ciudad.

Entre sus proyectos está también desarrollar su faceta de compositores que es incipiente, pero que quieren desandar para tener su propia identidad. Ya incluyeron en el primer disco un tema propio, y en el disco que se viene incluirán otro que se titula "Corazón en libertad" (el video se filmó en Jujuy y en Buenos Aires). "Somos principiantes en esto, a medida que vayamos adquiriendo experiencia, llegaremos algún día a tener un disco, íntegramente con canciones nuestras", dice Martín.

Les pido que se definan entre ellos, y llegan a que, Matías es el despistado, Benjamín el chinchudo, Martín el carismático, Agustín el payaso extrovertido, Omar es el tímido que piensa mucho y habla poco, y Santiago es el responsable del grupo.

Estilo urbano en la vestimenta de Tunay

“La decidimos entre todos, para estar un poco uniformados, elegimos dos colores que usamos para los escenarios grandes, que son el rojo y el verde”, cuenta Martín, y Benjamín agrega que la condición es que cada uno tenga algo de ese color, “puede ser el pantalón, un chaleco, la camisa, no es que todos estamos iguales”. Y para los escenarios más informales, eligen un estilo urbano, pero en ese caso la condición es “camisa y zapatos, prohibido zapatillas”, dice Martín. En eventos especiales como fue la actuación en la Elección de la Reina Capital o la presentación del disco en el Teatro Mitre, “vamos más formales, si bien no es un traje completo, vamos con un saquito o un chaleco, moño o corbata, y la camisa blanca por dentro”, dicen simpáticamente.

Planes y proyectos

La pregunta que sigue es cuál es el próximo sueño, y entonces Agustín nos hace una lista de todo lo que ya tienen programado: “Estamos terminando de grabar el segundo disco, que esperamos terminar para mediados de abril, y haremos la presentación al público jujeño tal como lo hicimos con el primero”.

El segundo tema que eligieron para compartir en nuestro segmento es justamente el de Ráfaga, "No te vayas", y después de conversar un poco más cerraron con el hit que los llevó a la popularidad a poco de lanzarse “Y qué pasó”.