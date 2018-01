Jóvenes con valores para una sociedad con cimientos firmes

¿La juventud está perdida? "Definitivamente no está perdida. Esta es una mala expresión que siempre dijeron los adultos, y no es de ahora, es de siempre. Lo irónico es que aquellos adultos que expresan eso, parece que se olvidan que alguna vez fueron adolescentes. La juventud está desorientada por falta de modelos o referentes a seguir y allí la falla está en el mundo adulto, que no genera esos modelos, porque este sistema de consumo impuso el antivalor tener sobre el valor ser", dijo Alejandro Goyechea, presidente de la fundación "Alas de Águila".

Desde esta apreciación parte el trabajo que lleva a cabo la institución. Por eso es que año a año se esfuerza para que aquellos que aún no encontraron su lugar en el mundo, puedan encontrarlo y dar el ejemplo el día de mañana. Y que ese ejemplo se transmita de generación en generación.

Muchas veces escuchamos decir que la juventud está perdida o que los jóvenes no tienen futuro, pero la realidad es otra. Esa otra realidad se refleja por ejemplo en las actividades solidarias que cientos de voluntarios llevan adelante en las ongs que funcionan en toda la provincia.

Estos jóvenes buscan que el futuro sea mejor, al igual que otros que no participan en estos espacios, pero que también, quieren un mejor mañana. Para ello, "es fundamental que los jóvenes conozcan y vivan los valores porque eso va a generar una sociedad con cimientos profundos y firmes que se sostendrá cuando venga el tiempo de los escenarios difíciles. Porque los valores son los cimientos donde se sostiene la sociedad", dijo Goyechea.

Para que el futuro sea mejor es indispensable que la sociedad tome conciencia y refuerce valores. Desde "Alas de Águila" sostienen que existen cinco: paz, amor, vida, verdad y justicia, que sustentan todos los otros, como el respeto, la honestidad, la solidaridad, integridad, etc. Muchos adolescentes no encuentran su camino porque no saben de valores, no se les enseña lo que está bien y sus ideales quedan a la suerte de lo que se les cruza. En muchas situaciones, los malos hábitos predominan en sus vidas y no encuentran el rumbo. "Los jóvenes están preocupados por diversas cuestiones. En primer lugar, están cansados de escuchar a los adultos decir que no sirven, que están en cualquiera, que son lo peor de la sociedad. Lo segundo es que no los consideran para el futuro, ya que el mismo sistema los empuja a vivir el hoy, por ello son el caldo de cultivo para las adicciones. Otra cosa que les preocupa es la desintegración familiar, porque la viven a diario en sus vidas y en casi todo su entorno de pares. Otra cuestión y la más preocupante, es que muchos, tristemente, les duele levantarse día a día para vivir", expresó el presidente de la fundación.

Desde "Alas de Águila" vuelcan en la juventud otro concepto. Aquel que los lleve a ser mejores personas, y que puedan contribuir para una sociedad mejor. Para ello, parten desde el rol que ocupan, considerando que son el presente y el futuro de nuestra sociedad y que tienen el potencial necesario. "Un joven o adolescente es en esencia una persona que tiene el valor de la justicia, de la igualdad y de la solidaridad al 100%, por eso debemos esforzarnos, cada uno de su lugar, para creer en ellos. Si creemos en la juventud el mundo tiene futuro", sentenció.

La fundación Alas de Águila realiza una tarea imprescindible y necesaria para encaminar a los adolescentes por los buenos hábitos.

Ellos consideran que la juventud cumple es el presente y el futuro de nuestra comunidad, por ello su rol es determinante.

Todo puede cambiar y se puede estar mejor

La adolescencia es una etapa clave en una persona, porque en esa edad se desarrollan en cada uno, esos conceptos de vida que los van a acompañar en el futuro. Muchos, al no encontrar un refugio en la familia o amigos, cometen errores y forjan hábitos que los llevan por un mal camino.

“El mensaje siempre será que: todo, todo, todo se puede cambiar, el joven que está sin rumbo, sin propósito, le decimos que es un ganador, más allá que en su casa y entorno escuche constantemente que no sirve para nada. Eso sí, para vivir debemos ser valientes y tenemos que esforzarnos”, son las palabras que “Alas de Águila” les transmite a los adolescentes.

Por medio de la incorporación de valores a la vida cotidiana se puede cambiar, “los valores son lo intangible, la virtud es cuando la persona ejecuta ese valor. El planeta necesita imperiosamente gente virtuosa, porque así se establecen los valores”, destacó el presidente de la institución.

Hay una diferencia importante entre tener valor y tener precio, en ese sentido, Alejandro Goyechea explicó que, “muchas veces nos quejamos de la corrupción porque nos enteramos que muchos individuos se venden. Eso ocurre porque las personas tienen precio y no tienen valor, porque aquel que tiene valor, definitivamente no tiene precio. La sociedad está cansada que los referentes digan algo que no hacen. La clave es hacer sin necesidad de decir nada, entonces allí la comunidad creerá y querrá naturalmente vivir los valores”, es otro de los mensajes que enarbola la institución e intenta volcar en los jóvenes”.

Un balance con creces y nuevos desafíos

Alas de Águila tuvo un año de mucha actividad. Un 2017 de dar y recibir, de alegrías y también de satisfacciones.

Durante el año pasado, una interesante propuesta del área de Jóvenes de la fundación cumplió su primer aniversario. La misma se trata de subir a las redes sociales un mensaje corto, profundo y motivador todos los lunes a las 18.

Durante marzo volvió Horizonte “Donde el Cielo se une con la Tierra”, el espacio radial cumplió su séptima temporada por Jujuy FM.

Invitados por el Sindicato Argentino de Televisión “SATSAID”, el 24 de marzo, se dio el taller “Familia y Roles” a los afiliados de la organización.

También en ese mes se reiniciaron los micros denominados “Entendiendo los Tiempos que Vivimos”, destinado a la familia, que se emite por un canal de aire de la provincia, todos los martes después de las noticias de las 14.

Durante el mes de abril, por impulso de “Almas Solidarias” se realizó la primera reunión de voluntarios. La misma se organizó en la sede de la institución y el presidente dictó un taller sobre trabajo en equipo.

Desde el Equipo de Gestión de la fundación se decidió participar del curso EGME (Emprendimiento Global de Mercados Emergentes) que lo dicta el Instituto Inclusivo MINKA.

También se realizó un taller para los voluntarios de “Narices Rojas”, el mismo trató sobre el trabajo en equipo y fue realizado en la sede.

Durante mayo fueron invitados a distintos establecimientos educativos, entre ellos, la Escuela de Comercio N°1, el Colegio N°1 “Sánchez de Bustamante” y la Escuela Técnica de El Aguilar. En esta última, ubicada a 4000 mts. de altura, se realizó la donación de una bandera de la “Vida”.

En junio y por invitación del Ing. Julio Irigoytía se dictó el taller “Oficio y Valores” a los alumnos que estudiaban electricidad en la Casa de la Juventud del municipio capitalino.

Invitados por la titular del INADI – Jujuy, Dra. Flavia Castro se dictó el taller “Vivir sin Violencia”, a los padres de los alumnos de la escuela N° 144 “Víctor Mercante”, de Palpalá.

Además, los jóvenes de la fundación estuvieron concientizando a la población en la plaza Belgrano por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

En el mes de octubre finalizó el Curso EGME y “Alas de Águila” fue distinguida, por los jurados, con una beca de la Fundación Mayma, para realizarla en Bs. As. durante el año 2018.

En noviembre desde la Fundación “Nobleza Obliga”, eligieron un proyecto de Alas de Águila (AVIV “Semillas Maduras), entre 144 del Noa Argentino y 567 de Argentina, para participar del TechCamp de Mentes Transformadoras. El mismo se realizó en durante tres días en la ciudad de Salta.

Invitados por la Fundación MINKA, Alas de Águila participó del Social Media Day Jujuy, el primero que se realiza en la capital jujeña.

“Aviv”, un espacio para que adolescentes se superen

Una de las actividades centrales del año fue la generación de una escuela de liderazgo, denominada AVIV “Semillas Maduras”. El programa abarcó siete meses con encuentros quincenales y fue destinado a adolescentes escolarizados de entre 13 y 18 años. Llegaron al final del mismo 16 jóvenes a quienes se les brindaron distintas herramientas para su desarrollo personal como ser: identidad, propósito, enemigos del liderazgo, bases del liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y oratoria.

“Fue una escuela espectacular, ver los chicos cuando llegaron y comparar como terminaron, sus cambios y transformaciones. Lo que ellos manifestaron de lo que fue AVIV para sus vidas, sumado al día de la entrega de certificados en que los padres se acercaran para decirnos que sus hijos habían cambiado para bien, que eran otros, fue la satisfacción mayor que llenó el corazón de quienes conformamos Alas de Águila”, sostuvieron desde la institución. Esta iniciativa se replicará durante el 2018.

La “Entrenadora de Vida”, Marga Medina, parte del staff del Área Desarrollo Personal, expresó: “Este año podemos decir que fue un año de cosecha. Se recogió lo que se sembró, lo que no quiere decir que la cosecha acabó, sino que hay mucho más por recoger. Fue un 2017 donde disfrutamos mucho. Alcanzamos los sueños de ver jóvenes que a diario llegaban a la Fundación para aprender sobre la vida. Eso nos da aliento para lo que viene que sabemos que es más grande”.

Para conocer más de “Alas de Águila”, se los encuentra en las redes sociales; Facebook, Twitter, Instagram, Youtube o en la web: fundacionalasdeaguila.org.