Benavides se ilusiona, pero Villagra abandonó

El salteño Kevin Benavides (Honda) recuperó hoy algo de terreno sobre el líder de la tabla general de las motos en el Rally Dakar, el austríaco Matthias Walkner, y buscará una heroica remontada en la última etapa, que se celebrará mañana en Córdoba.

El australiano Toby Price (KTM) se llevó la victoria en la decimotercera etapa, entre San Juan y Córdoba, y su compañero de equipo, el austriaco Walkner, logró mantenerse como líder a una fecha de la bandera a cuadros.

Price completó los 424 km de especial cronometrada en 4 horas 48 minutos y 33 segundos, por delante del salteño Kevin Benavides (Honda, a 2 min 3 seg) y del francés Antoine Meo (KTM, a 2 min 44 seg).

Walkner terminó a 11 min 32 seg del vencedor de la etapa pero conserva una renta de 22 minutos y medio con Benavides, su máximo rival de cara al triunfo final.

La mala noticia del día fue que el cordobés Federico Villagra abandonó la carrera del Rally Dakar.

El piloto cordobés explicó a Cadena 3 que venían ‘muy bien, lo habíamos pasado al Kamaz (del ruso Eduard Nikolaev, que venía como líder) y de golpe tuvimos un problema con la caja‘.

‘Se me quedó trabada. Paramos y no lo pudimos reparar. Fuimos a poca velocidad, porque había quedado en baja, en primera, y no lo pudimos arreglar. Había que hacer 200 kilómetros, la pérdida de aceite era grande y no había ninguna posibilidad‘, sostuvo.

El equipo ruso Kamaz, por su parte, había presentado una denuncia contra el camión Iveco Powerstar que conduce el “Coyote‘ por la recarga de combustible en un lugar no permitido, que al abandonar, no prosperará, según confiaron en la organización. Federico Villagra dijo que no cargaron combustible finalmente.

Mientras que en cuatriciclos, el cordobés Jeremías González Ferioli se adjudica una segunda victoria en el rally en Córdoba. Logró sacar una ventaja de 3’18’’ sobre Augusto Sanabria Galeano y de 4’03’’ sobre Ignacio Casale, quien igualmente se encamina al título.

En autos

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) terminó la decimotercera y penúltima etapa del Rally Dakar 2018 aún más líder que nunca, por el accidente sufrido por el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), que se queda momentáneamente fuera del podio.

La etapa, entre San Juan y Córdoba, la segunda más larga de este competencia, con 929 kilómetros, de los que 369 eran cronometrados, se la llevó el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), que se pone segundo de la general a 46 minutos de Sainz.

Sainz terminó la etapa en la sexta posición, a más de 19 minutos de Al-Attiyah, sin tomar ningún tipo de riesgos para llegar con suficiente ventaja a la última etapa, a disputarse hoy, en la que lo tiene todo a favor para ganar el segundo Dakar de su dilatada carrera.

La marca del “león” no tendrá el ansiado 1-2, pero se frota las manos pensando en repetir el título del año pasado que tuvo a Peterhansel en lo más alto del podio.