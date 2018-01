El volante de Gimnasia y Esgrima sabe que en el primer semestre no rindió a lo que se esperaba, por eso no tuvo vacaciones.

Lihué Prichoda no tuvo vacaciones porque decidió quedarse a entrenar en Jujuy tras culminar la primera parte de la B Nacional. "Me siento en deuda conmigo mismo", apuntó el volante de Gimnasia.

El jugador de 28 años no tiene problemas en reconocer errores "quería seguir trabajando, terminé con mucha deuda en lo personal, trabajé bien en la parte física, psicológica que también es importante, la verdad que agradecido al grupo, al cuerpo técnico, a la dirigencia porque me apoyaron mucho cuando estaba mal y darme la oportunidad para revertir esa situación es importante", expresó Prichoda al tiempo que agregó "hice trabajo físico, mucha ayuda de mi familia, la verdad que tengo que estar agradecido, a mi novia, siempre me apoyaron mucho, en ellos uno se contiene y la verdad que uno trata de hacer ese esfuerzo para ellos porque lo primero que te reciben son ellos cuando uno llega mal a la casa".

El exBanfield en esta pretemporada no afloja y cada día redobla la apuesta "seguir trabajando, me puse en esta pretemporada trabajar y corregir todo lo que no hice bien el año pasado, gracias a Dios tengo la oportunidad y el técnico me da la confianza que eso cualquier jugador le agradece siempre así que uno trata de demostrar en los amistosos, en los entrenamientos y si me toca estar desde el inicio dejar la vida porque sabemos que tenemos un partido decisivo porque nos estamos jugando una final", puntualizó.

Es que Lihué Prichoda sabe que estando bien podrá ser útil al equipo "sé que si en lo personal estoy bien puedo ayudar al grupo, pienso que es lo principal para mí", anunció.

El volante "albiceleste" hizo una fuerte autocrítica "sé que tengo que mejorar muchísimo, quiero cambiar la imagen de la expulsión, justo venía levantando el ritmo, cuando uno viene jugando en lo personal lo siente, me dolió mucho esas dos fechas afuera, me dolió porque uno siempre quiere estar y de una u otra manera, sumando o apoyando".

Objetivos claros

Desde el inicio del 2018, todo Gimnasia y Esgrima sabía que iniciaban los trabajos con dos objetivos concretos. "Apenas comenzó la pretemporada comenzamos a pensar en Almagro sabiendo que no nos sirve el empate, tenemos que ganar si o si por el tema de entrar entre los primeros nueve y entrar a la Copa Argentina así que debemos cumplir con eso para lograr el objetivo que nos propusimos", explicó Prichoda ante El Tribuno de Jujuy.

Por eso, el volante "lobo" destacó: "Primero debemos pensar en Almagro, ganándole a Almagro entramos ya a la Copa Argentina, y ahí quedamos entre los nueve, una vez en el reducido sabemos que es final tras final".

A Prichoda se lo nota mucho más maduro "son los años que uno pasa y aprende, por eso uno debe corregir cosas, aprender, uno sigue aprendiendo, ya tengo 28 años y continuamente sigo aprendiendo", expresó.

Eso sí, sabe que nadie tiene el puesto comprado "hay varios jugadores, en la parte de delanteros la verdad que vino Mauricio, por Asenjo, tiene unas condiciones bárbaras, tener un buen plantel hace que uno tenga competencia adentro ya fuera, entonces uno debe trabajar al ciento por ciento para que el técnico pueda contar con uno", finalizó Prichoda.

Hacen una pausa

Tras el doble turno de ayer, el plantel tendrá hoy una pausa porque no van a entrenar. Mañana será otra vez en dos turnos.

Aceitar las ideas

EL “LOBO”. IGUALÓ CON MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO EN LO QUE FUE EL SEGUNDO AMISTOSO.

Los amistosos de Gimnasia y Esgrima le permiten a Martín Astudillo ajustar pieza por pieza con miras al inicio de la segunda parte de la B Nacional.

Independientemente del esquema o como para los once jugadores dentro del campo de juego, el “Pulpo” apuesta al juego que mostró en el cierre del primer semestre. Y para ello debe seguir aceitando parte a parte en cada uno de los sectores del campo de juego.

Si bien como toda pretemporada en el aspecto físico a los jugadores les cuesta el pase fino, el entrenador presume que eso se logrará tras la concentración cuando bajen las cargas más allá que el de mañana ante Always Ready será el tercer amistoso.

Pero el DT tiene como prioridad que otra vez el equipo logre enganchar el sistema que le permitió terminar goleando el 2017 en la última presentación en casa con un Alexis Blanco inspirado.

En la segunda parte, el “lobo” debe lograr ese funcionamiento lo más rápido posible, porque hoy se encuentra onceavo con 15 puntos a siete unidades del puntero Atlético Rafaela que suma 22.

Los jugadores saben que ganando, comienzan a abrochar el primer objetivo, entrar en la Copa Argentina, y paralelamente, quedarán entre los nueve mejores que le permitirá soñar con clasificar a la siguiente instancia y pelear por un ascenso o bien, también pelear por el ascenso directo.

Mañana ante el Always Ready se tiene que comenzar a ver otro juego, mucho más dinámico y con pases finos para poder encarar con mayor expectativas.