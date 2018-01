VIDEO: Un familiar del ARA San Juan, sobre la búsqueda: "Hoy partía un buque con una vidente"

A más de dos meses de la desaparición del submarino ARA San Juan , la incertidumbre reina mientras la búsqueda continúa. Los familias de los 44 tripulantes esperan dar cierre a esta historia que los mantiene en vilo. En ese contexto Silvina Krawczyk, hermana de Eliana, la única submarinista mujer en el buque, visitó el programa La noche de Mirtha en el que confesó: "La Armada está haciendo todo lo posible; hoy partía un buque con una vidente".

Krawczyk se refirió a lo sucedido con la desaparición del navío y dijo: "Siento que mi hermana está en condición de desparecida y que es algo que nunca tendría que haber pasado. Es la peor tragedia en cincuenta años de la Armada Argentina; confío en la capacidad de mi hermana, de la tripulación, del comandante... es inexplicable lo que pasó; el mundo entero lo busca y no hay nada", agregó visiblemente emocionada.

Además, la mujer, que se desempeña como marino mercante, contó: "La Armada está mandando e-mails a empresas para recibir presupuestos [para financiar la búsqueda] y están comprometidos en encontrar el submarino".

"Mi hermana hizo muchísimo esfuerzo para llegar a donde llegó, no creo que ella se haya metido en una bomba de tiempo; murió mi hermano de un cáncer terminal y a ella le ofrecieron quedarse con mi hermano y ella dijo que no, ella dijo que se iba a cumplir su misión", confesó Krawczyk, al tiempo que agregó: "Si el submarino hubiese estado en malas condiciones ella tenía oportunidad de decir: 'me quedo a cuidar a mi hermano'. Repito: confío en la capacidad de ella".