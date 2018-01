Vándalos quemaron un automóvil: días atrás amenazaron a su hijo

Un vehículo marca Peugeot modelo 86 que estaba estacionado en la calle, fue incendiado y quedó reducido a chatarras y su propietario sospecha de sus vecinos menores de edad.

El hecho vandálico ocurrió en la mañana de ayer, en un sector del Pasaje Primera Junta del barrio Gemes, ubicado al norte de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Alfredo Vera, propietario del vehículo y se mostró sorprendido por el hecho y apuntó a dos vecinos menores de edad, como los supuestos protagonistas del lamentable hecho.

"Semanas atrás entraron a robar a mi casa, me la desvalijaron y preguntando a los vecinos si alguien había visto algo, uno me contó que los vió a los chicos de la gomería. Hice la denuncia con los datos aportados y después de que los policías investigaron, lo detuvieron y en su poder tenían uno de los teléfonos que me habían robado. Además andaban vendiendo mis cosas a los mismos vecinos del barrio", dijo el hombre.

"Fueron detenidos, pero como son menores de edad, al otro día los liberaron, eso me enteré hace poco. A la mañana mi hijo pasó por la casa de ellos a comprar y estos muchachitos le dijeron: "el próximo quemado vas a ser vos" y lo corrieron con piedras, dijo Vera.

Las denuncias fueron radicadas en la seccional 26§ del barrio Belgrano y el hombre dijo que teme que los menores de edad vuelvan a actuar de forma impune.

"Los policías me dijeron que quedaron libres por orden del fiscal, así que tengo que dirigirme allí y preguntarles si mis derechos se pueden vulnerar de tal manera. No me meto con nadie, soy una persona trabajadora respetuosa y que paga sus impuestos y tengo que soportar a estos jovencitos que hacen lo que quieren en el barrio y nadie les puede decir nada. Ahora yo me pregunto:¿qué pasa si atacan a mis familiares?, yo no voy a poder salir a ningún lado por temor a que me prendan fugo mi casa o me roben otra vez", dijo molesto el hombre.

"Era un auto marca Peugeot modelo 86, gasté mucho dinero para ponerlo a punto, tenía todo prácticamente nuevo y verlo ahora así, reducido en chatarra me da mucha impotencia. Solo me queda llamar a la municipalidad para que lo retiren de la calle y esperar que la Justicia de San Pedro defienda mis derechos y evite que este hecho que ya es grave, pase a otra situación que tendré que lamentar si estas personas no son detenidas".