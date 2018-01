Araceli González pidió respeto entre géneros, y feministas la destrozaron en las redes

En una nota dijo que no era feminista, pero que las respetaba igual que a los hombres.

Araceli González está en Mar del Plata haciendo temporada con la obra Los puentes de Madison.Hace poco estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y se cruzó con Diego Brancatelli y la mismísima diva, quien defendió a Cacho Castaña tras su fuerte frase sobre la violación.

Ahora, en un móvil con Intrusos, habló sobre su relación con Fabián Mazzei, aclaró que no sufrió ningún acoso por parte de Juan Darthés y también lanzó un comentario que fue repudiado en las redes sociales.

En el comienzo de la nota, Araceli aclaró que no se consideraba feminista y dio su explicación: "Yo no soy feminista, las respeto muchísimo pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso, y respeto mucho a los hombres también".

Y agregó: "Ambos géneros se tienen que respetar". Me parece que la mujer, quizás, durante muchos años ha tolerado cosas de las que no se atrevía a hablar. Quizás le daba miedo hablar por temor a que no le crean. O muchas mujeres por trabajar han sido acosadas".

En Twitter no la perdonaron y le dijeron que sus declaraciones fueron "una burrada". ¿Vos qué pensás?