Diputada kirchnerista trató de "pelotudas" a Juliana Awada y Máxima Zorreguieta

Con un violento tuit, la diputada provincial Viviana Navarro (Frente para la Victoria) insultó a la primera dama, Juliana Awada , y a la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta , tras el encuentro que mantuvieron junto al presidente Mauricio Macri en Davos, Suiza. Poco después borró el tuit y pidió disculpas.

Se que ofendí a genero faltándole el respeto a la Sra. Del Presidente y a la Sra.Maxima https://t.co/kquaGtZIb1 que no estubo bien !! Me deje llevar por la foto y me enojo !! Pido disculpas públicamente!! Al género femenino está mal tratarnos mal entre mujeres DISCULPAS!!!