Barcelona empató con Celta sin Messi

Barcelona, sin Lionel Messi, igualó con Celta de Vigo por 1 a 1 como visitante, en un encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

El juvenil español José Manuel Arnáiz abrió el marcador, a los 15 minutos del primer tiempo, en el conjunto catalán, mientras que el delantero dinamarqués Pione Sisto, a los 31m. de la etapa inicial, igualó para Celta.

El volante nacional Javier Mascherano estuvo en el banco de suplentes de Barcelona aunque no ingresó, al tiempo que Messi ni siquiera se sentó entre los relevos, al igual que el punta uruguayo Luis Suárez (ambos terminaron sus vacaciones el miércoles pasado), como parte del acuerdo con el entrenador, Ernesto Valverde, de dosificar los esfuerzos antes de la Copa del Mundo de Rusia.

"Siempre que me toca ir al banco se forma revuelo, porque no suelo ir. No me gusta estar fuera, me gusta participar, ayudar desde adentro, pero también entiendo que un año es largo y que cada día hay que cuidarse más porque cada vez son más duras las temporadas", explicó el rosarino hace dos meses cuando se sentó en el banco contra Juventus, de Italia, en la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.

En Celta, el defensor Facundo Roncaglia (ex Boca Juniors) entró a los 37m. del segundo tiempo y su compañero Gustavo Cabral (ex Racing Club) quedó entre los sustitutos.

La jornada se completó más tarde con Espanyol (Pablo Piatti) 1-Levante 2 y Numancia 0-Real Madrid 3; y Leganés (Nereo Champagne) 1-Villarreal (Mariano Barbosa) 0.

Además jugaron: Formentera 1-Deportivo Alavés 3; Cádiz (Mauro López) 0-Sevilla (Guido Pizarro y Ever Banega) 2; Las Palmas (Jonathan Calleria y Leandro Chichizola) 1-Valencia (Ezequiel Garay) 1; Lleida 0-Atlético de Madrid (Augusto Fernández y Ángel Correa) 4.