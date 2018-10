Palpitando el duelo de cuartos de final

Todo preparado, Atlético El Carmen y Gimnasia inauguran el lunes desde las 17 los cuartos de la Copa Jujuy en el estadio "23 de Agosto". Las acciones serán controladas por Matías Sepúlveda y las asistencias de Víctor Cardozo y Emilio Tercero, todos de la Liga del Ramal.

Jugar con el "lobo" es una motivación extra para el "chacarero", por ello el técnico Jorge Pérez reconoció que "es un partido importante y tenemos que tomar todos los recaudos necesarios para que no nos sorprendan". El entrenador del equipo "verde" sabe que la partida no será similar a la de los octavos donde golearon a Racing de Ojo de Agua, "venimos de convertir muchos goles, es importante eso, pero contra Gimnasia no va a ser igual, será totalmente distinto, ellos juegan bien", apuntó.

Hoy Atlético El Carmen comenzará a definir el once que será de la partida.

Por su parte Gimnasia viene con los ánimos en alzas, ya que el Sub 19 se consagró campeón del Regional y es la base del equipo que juega el torneo provincial, en la instancia anterior dejó en el camino a Santa Clara en el Cear de La Quiaca y aspira ir por más.

En esta instancia, de la recaudación se descuenta el 15 por ciento para las ligas, discriminado en 10 por ciento para la liga local y un 5 por ciento para la liga del club visitante.

Además se ratificaron las entradas, el mismo precio que se dispuso desde el inicio del certamen provincial, $100 general y $50 menores.

En cuanto a la distribución de las parcialidades, anunciaron que la tribuna norte está destinada para Gimnasia y Esgrima, la popular sur para los hinchas del "chacarero" mientras que la platea será habilitada para invitados especiales, prensa y los socios "albicelestes".

Además, se aplicará el programa "Tribuna segura", por lo tanto aquellos espectadores que asistan al estadio "23 de Agosto" deben asistir con DNI en mano, de lo contrario no podrán ingresar.

Se espera contar con un buen marco de público.