Sin colectivos nocturnos hasta el próximo miércoles

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Jujuy confirmaron que la medida de fuerza se extenderá hasta la madrugada del jueves.

Para ese día está pautada una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo de la Nación, reunión que resultará clave para definir si continúa o no la medida.

Marcelo Sosa, secretario de Difusión y Actas de la UTA, confirmó a este medio que "los colectivos van a parar de 22 a 6, hasta el miércoles, inclusive el fin de semana".

La medida es de alcance nacional y registra en todo el país un acatamiento del 100 por ciento. Sin embargo, Buenos Aires es la única provincia que no pertenece a la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) debido a que es parte de otro grupo empresario.

"Tiene que cobrar hasta el último trabajador, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Cuando dispongan pagar el incremento salarial del 5,7% recién ahí se va a levantar el paro", expresó Sosa. Y advirtió que "si el Gobierno no reacciona, la situación se va a poner peor. La Fatap ya amenazó con recortar los horarios y sacar gente".

Consultado sobre la inquietud de los pasajeros que expresan que a partir de las 21.30 ya está suspendido el servicio, respondió que hasta el momento mantendrán el mismo horario de 22 a 6 y que "el jueves ya veremos como se continúa. Si siguen con la postura de no pagar endureceremos la medida".

Sobre alguna posibilidad de levantar el paro antes del jueves dijo que "todo dependerá de que la Fatap llegue a un acuerdo. Ayer (por jueves) ya estuvieron en una reunión pero fue con resultado negativo".

Los trabajadores nucleados en UTA reclaman el incremento del 5,7% correspondiente al mes de septiembre, pactado en paritarias y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El paro alcanza al transporte urbano e interurbano de pasajeros y al de media distancia (Palpalá, Perico, El Carmen, Monterrico, San Vicente, San Antonio y Los Alisos y la empresa Gral. Savio que llega a San Pedro).

Los colectivos de larga distancia realizan sus viajes con normalidad como así también el transporte que va al Ramal jujeño y las empresas que van a Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, también con horario normal. El paro rige desde la noche del lunes pasado y se extenderá hasta la madrugada del jueves, un total de 10 días consecutivos de interrupción del servicio de transporte de pasajeros.

Los subsidios es otro de los temas que mantiene en vilo al sector.

"Con la idea del Gobierno nacional de transferir los subsidios a las provincias se corre el riesgo de trasladar dicha compensación a la tarifa de los boletos y si eso pasa la gente ya no va a poder viajar", dijo Sosa.

Empleados de comercio y estudiantes, los más afectados

Son muchas las personas que entienden el reclamo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) pero inevitablemente se ven afectados por la medida por lo que aplicando estrategias y buscando alternativas para poder llegar a sus puestos de trabajo o regresar a su vivienda después de una larga jornada. Otro es el caso de algunos los estudiantes que tienen clases hasta las 22 y que se ven afectados en la cursada.

Tras un recorrido por diferentes comercios y paradas de colectivo del centro de la ciudad capitalina una empleada de una panadería que quiso resguardar su identidad expresó su preocupación ante la continuidad de la medida: “Yo me retiro del trabajo a las 22 y como no me alcanza lo que gano para pagar un taxi me tengo que ir caminando hasta Malvinas y demoro casi tres horas en llegar”. Por lo que indicó que todos deben hacer su mayor esfuerzo para asistir a sus puestos de trabajo porque “día trabajado, día pagado”.

Raúl Burgos, estudiante universitario, indicó que se ven muy perjudicados los estudiantes de las comisiones que finalizan a las 22 por lo que “muchos compañeros que viven lejos optan por no ir a clases porque después no tienen cómo volver. A pesar de que en la próxima clase tratan de retomar el tema igual después se dificulta ponerse al día”.

Como alumno también del Conservatorio de Música agregó que la institución optó por suspender los módulos de las 21.30 para no afectar a los estudiantes.

Julián Maizares, retirado

Si vemos el paro a nivel de derechos y con el fin de lograr una reivindicación para ellos, me parece bien pero yo creo que también deberían considerar que a nosotros nos afecta mucho, a los usuarios, siendo que no tenemos nada que ver. Sin embargo, me parece que están en todo su derecho de pelear por su situación entendiendo que todos estamos pasando por una momento muy malo. Las personas que necesitan tomar varios colectivos para volver a su casa ¿cómo hacen? Es muy perjudicial.

Abel Valdiviezo, artesano

Con esta medida conviene volver caminando porque recurrir a un transporte alternativo es mucho dinero. Desde mi trabajo (Paseo de los Artesanos de avenida Urquiza) hasta mi casa me saldría por lo menos $130 por lo que optamos irnos antes, lo que implica tener que cerrar también el negocio antes, tipo 21. Pero este fin de semana por los distintos eventos en la capital seguro va a haber turistas que vendrán a comprar hasta más tarde por lo que no tengo problema de irme caminando.

Haydee Farfán, ama de casa

Respecto al paro no se puede hacer, solamente acatarnos a lo que ellos dicen. Si no tenés auto tenés que caminar, no queda otra. Mi marido y yo estamos con los médicos así que lo que estamos haciendo es pedir turnos ya sea por la mañana o lo más temprano posible en la tarde para poder volvernos hasta Huaico en colectivo. Tratamos de organizarnos bien porque no nos da para pagar taxis y ahora que el paro va a ser hasta el miércoles, espero no tener inconvenientes.