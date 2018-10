"Frente a un gobierno conservador, hace falta una opción progresista y ética"

La exdiputada nacional y presidente del Congreso del Partido del GEN, Margarita Stolbizer visitó la provincia invitada por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Uces) Jujuy.

Fue en las instalaciones del Colegio de Abogados de Jujuy que brindó una conferencia sobre los desafíos de la democracia de nuestro tiempo y sobre cómo ampliar los derechos de la ciudadanía junto al exjuez René Vicente Casas.

De la experiencia destacó la participación de la juventud.

-¿Se ve como candidata presidencial?

-No. La verdad es que no estoy pensando en ninguna candidatura. Me parece que tampoco es prudente para la Argentina adelantar tiempos electorales y candidaturas porque la gente está pasando situaciones muy complicadas. No son tiempos como para que los políticos pensemos en nosotros sino que creo que hay que pensar mucho más en lo que está pasando en la ciudadanía.

-¿Pero tiene ganas de ser candidata nuevamente?

-Como tener ganas ya no, ya lo fui demasiadas veces. Pero no tengo definiciones electorales en este momento.

-Está armando un nuevo polo junto a Miguel Lifschitz y Ricardo Alfonsín...

-Lo que recién estamos haciendo es una actividad esta semana para recordar los 35 años de recuperación de la democracia y demostrar que hay un espacio político que expresa las ideas del progresismo que no están expresadas en ningún otro lugar. Nosotros creemos que frente a un gobierno conservador de centro-derecha hace falta una opción político progresista y ética, y eso es lo que nosotros intentaremos mostrar que existe esta posibilidad.

-Sergio Massa estuvo el miércoles en Tucumán junto al gobernador Juan Manzur en un acto conmemorativo por el Día de la Lealtad Peronista ¿Cómo quedó su relación con Massa?

-Las alianzas son electorales, de tiempos electorales. Ese fue un año particular, este no es electoral, el que viene veremos qué es lo que ocurre.

Tengo una buena relación con Sergio Massa, pero él hoy construye por un lado y yo trato de hacerlo por el otro. El año que viene veremos.

-¿Qué opina de los que dicen que usted forma parte de una oposición light?

-No me preocupan los calificativos, yo actúo con la responsabilidad que creo que hay que actuar. Si hay cosas que se deben acompañar las acompaño y aquellas cuestiones que me parecen mal no lo hago.

Tengo una oposición muy crítica del actual gobierno como tuve una oposición crítica del anterior y nunca formé parte de frentes "anti" nada, no participé de los frentes "anti Cristina" ni de los frentes "anti Macri". Creo que hay que construir un sistema político más previsible basado en ideas, programas, un proyecto de país y eso es lo que hay que discutir. Esas son las cosas que me diferencian con el gobierno.

Como lo hice con los anteriores, cuando creo que hay algo no está bien lo denuncio. Lo he hecho respecto a los anteriores y de éste. Los calificativos corren por cuenta de quién lo dice.

-A pesar de no querer adelantar el tema eleccionario ¿A qué referentes políticos de Jujuy apoyaría el próximo año?

-En Jujuy nosotros formamos parte del frente que lidera Gerardo Morales y nosotros vamos a seguir participando del mismo, a nivel provincial. Los que no quiere decir que a nivel nacional esto se repita porque yo tengo obviamente mis diferencias con Cambiemos.

-Sobre la situación de Pablo Moyano ¿Cree que debería ir preso?

-No conozco la causa y trato de no hablar de las cosas que no conozco. No sé cuáles son los contenidos ni las razones.

Lo que sí pienso en términos generales, no particularmente sobre esa causa, es que cualquier persona que esté imputada de delito, lo que tiene que hacer es ejercer su derecho de defensa y mostrar su inocencia si pueden hacerlo. Hay que terminar con la denuncia y las persecuciones políticas y hay que prestarse a la investigación de la Justicia, cualquiera sea. No puede haber coronita para nadie, no puede haber privilegiados y diferentes ante la ley.

-¿En el caso de la expresidente Cristina Kirchner?

-Exactamente lo mismo. Cristina se ha presentado muchas veces cuando fue citada y en lugar de ejercer su defensa y demostrar su inocencia denuncia persecución política.

En el caso de la señora de Kirchner yo sí conozco las causas penales y en esos casos estoy absolutamente convencida que se cometieron delitos y que las pruebas también existen, por lo tanto también creo que es bueno que las judiciales avancen, progresen y sea sometida a un juicio oral.