Por el Día de la Madre las ventas bajaron un 13,3%

Las ventas por el Día de la Madre cayeron un 13,3 por ciento, respecto a la misma fecha del año pasado, pese a que hubo muchas promociones y ofertas, al tiempo que todos los rubros finalizaron en baja, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

De acuerdo al informe, el ticket promedio en los comercios relevados fue de 800 pesos, un 19,4 por ciento superior al año pasado.

Según la Came, se notó poco ánimo de consumo este año a pesar que el mercado estuvo lleno de ofertas, y hubo escasa compra rebote más allá del regalo.

En ese sentido, señaló que hubo promociones de todo tipo: 2x1, cuotas sin interés, descuentos de hasta 40 % por pago en efectivo, sorteos, combos, vouchers de regalo para próximas compras, y eso permitió contener las ventas, que estuvieron muy frenadas hasta el sábado al mediodía pero mostraron luego una tibia recuperación.

Otro factor que pudo haber complicado a las ventas fue que hubo familias que dejaron la compra para el último día y el sábado estuvo nublado con algunos chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y otras provincias del interior, lo que limitó las recorridas.

"La caída en las ventas fue muy importante. El mal clima fue uno de los factores que complicó que la gente saliera a comprar", consideró Carlos Raúl Lima, presidente de Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Miguel (Ccism), en Buenos Aires. Además, advirtió que "la situación del comercio Pyme es muy grave porque arrastra más de un año y medio de pérdidas, y en los últimos seis meses se está trabajando a pérdida, liquidando el stock".

Otro de los puntos importantes fue que "todos los rubros relevados finalizaron con caídas en las ventas". "Las bajas más acentuadas ocurrieron en Artículos para el hogar y uso personal" (-16,3%), Joyerías y relojerías (-16%), Artículos de informática, celulares, y electrónicos (-14,7%), Calzados y marroquinería (-14,4%), Librerías‘ (-14,6%), Servicios de estética, belleza y relajación (-14,3%), Bazares y regalos (-13,1%), Indumentaria y Lencería(-12,5%) y Flores y Plantas (-12,3%).

Según la encuesta realizada por Focus Market para Came entre 7.629 compradores, el 30 % de los regalos fueron por montos de hasta 500 pesos y el ticket promedio en los comercios relevados por Came fue $800, 19,4 % superior al año pasado, pero muy por debajo cuando se quita el efecto inflación. El rubro Indumentaria fue lo más vendido y donde más promociones se hicieron, pero igual la venta bajó 12,5% respecto al 2017 medidas a precios constantes. "En Artículos de computación, celulares, electrónicos y audio, las ventas cayeron 14,7%. Lo más destacado fueron los 2x1 en celulares con 18 cuotas sin interés, pero fuera de eso se despachó muy poco", señaló la Came. Asimismo, precisó que "en restaurante y gastronomía, teniendo en cuenta lo que se vendió el sábado a la noche y las reservas para este domingo, el declive estimado fue 10% frente al año pasado".