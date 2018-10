Marisol Alcaraz presentó su libro de poemas "Cuaresma"

Ante una nutrida cantidad de público que se dio cita en el salón de la Biblioteca Popular "Domingo Faustino Sarmiento" de la ciudad de San Pedro de Jujuy, la docente y escritora Marisol Alcaraz, presentó su primer libro titulado "Cuaresma", el que según definió es más que una suma de cosas que dan placer. Es un todo movilizador y excitante. "Si escribirla fue totalmente revelador, leerla es un acto sensual y erótico que no tiene desperdicio. La literatura que se disfruta y que se vive, es el tesoro más luminoso que se puede tener", sostuvo la joven escritora en la oportunidad.

Luego acotó que "Cuaresma" muestra una manera de decir diferente y libre sobre los deseos de las mujeres y su manera de ver las cosas.

"Surgió a partir de repensar lo que estaba siendo y de lo que realmente quería ser y hacer. A veces la literatura, el decir, el connotar, el escribir logran el despojo de los pesos inútiles y de las imposiciones absurdas. Este libro se terminó de armar en el 2015 pero, como ya saben, es muy difícil publicar. Gracias al amor de Editorial Halley de Buenos Aires, y de muchas personas que sintieron que ‘Cuaresma‘ valía la pena de ser leída, es que este año trabajamos para la publicación del libro y finalmente lo conseguimos", expresó Marisol Alcaraz, al tiempo de apuntar que no sabe si realmente será un aporte "para la revolución de nuestros días (me queda muy grande eso), y si lo es, que lo sea totalmente en lo individual y en lo colectivo. Pero, mientras, me conformo con desenmascarar algunas estructuras absurdas y cerradas que nos marcan, espero que el libro logre desahogar y romper nuestros miedos, prejuicios e hipocresías. Es difícil dejar atrás nuestra historia de represión, pero un momento de literatura de placer, seguramente es el comienzo de cosas aún más complejas y liberadoras", dijo la joven.

La ceremonia de presentación fue convocante y reunió a autoridades municipales, al presidente del Concejo Deliberante, Cristian Aguirre; a personalidades de las letras, entre ellos a escritores y poetas, además de docentes y público que llegó a disfrutar de la velada.

La presentación del mismo estuvo a cargo del periodista Juan Moreno, la docente e investigadora Alejandra Nallim, y el abogado y docente Santiago Jorge, quienes ocuparon el lugar en la mesa junto a Marisol Alcaraz.

MARISOL ALCARAZ/ LA ESCRITORA SAMPEDREÑA FIRMANDO EJEMPLARES DE SU OBRA.

Al referirse a la obra, el periodista Juan Moreno indicó que "el título, nada tiene que ver con el éxtasis religioso, y si con una visión más descarnada, más libre y desenfadada de lo que es el amor y el erotismo y cuestiona de un modo audaz, los lugares comunes impuestos por una sociedad controladora, de lo que se conoce como la moral y las buenas costumbres". Y agregó, "en sus versos, enlaza el concepto de amor - pecado, lo dignifica, adoptando una posición contraria al sentido negativo que durante muchos siglos, se le atribuyó a la palabra amor, sobre todo, cuando no tenía nada que ver con el fervor religioso. En ‘Cuaresma’, Marisol reduce la lujuria, tan denostada en nuestros días, a un hecho poético que se sustenta en la palabra, en el misterio creador de la palabra que hay que descifrar, esas palabras que se apropian de la carga pecaminosa y que transfieren al poeta, la libertad de amar sin límites burocráticos y caprichosos. Marisol es poeta de nuestros tiempos y ejerce el oficio con fuerza y sobre todo, teniendo en cuenta siempre la condición humana", subrayó Moreno.

Por su parte la docente Alejandra Nallim, expresó su beneplácito por el logro obtenido por Marisol, quien fue su alumna y hoy su colega y con quien sigue compartiendo proyectos y sueños en la biblioteca y en la universidad. Agregó que es un acto celebratorio la publicación del libro y al citar algunos de los versos, sostuvo que generan interrogantes y que la autora juega con su ambigüedad para confundir. "Nos encontramos con una cuarentena de pomas herejes y eróticos, que frente a la prohibición, somos los lectores de una confesión de discursos irreverentes, de ironías institucionales y más que una expiación, gozamos de la liberación de los placeres corpóreos y del despojo de las máscaras hipócritas de la sociedad", dijo entre otros conceptos.

Finalmente, el abogado y docente Santiago Jorge, sostuvo que en una clase, su alumna Marisol Alcaraz le comentó sobre sus poemas, "cuando leí ‘Cuaresma‘, quedé estupefacto por la contundencia de ser una ofrenda abierta, poética y bella a los valores impuestos, a una sociedad que manda a pensar de una determinada manera. Apenas lo terminé de leer, le dije que debía ser inminente, la salida de este poemario y aunque estamos en momentos difíciles para publicar un libro en nuestra provincia, la contacté con una poeta de Buenos Aires María Cruz, quien es responsable de Editorial Halley, que funciona como una cooperativa ya que financia a los autores con la venta del libro de los mismos escritores y se pudo conseguir la financiación por parte de una autora de Tierra del Fuego, cuya venta de sus libros facilitaron que ‘Cuaresma‘ finalmente sea hoy una realidad", explicó.

En la segunda parte de la velada, la escritora recitó algunos de sus poemas acompañada por el músico sampedreño Sebastián Matthews y como broche de oro, los presentes disfrutaron de la música y el canto. Así brindó su actuación la intérprete Natalí Alcaraz acompañada por la guitarra de Jesús Cabrera.