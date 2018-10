Sergio Massa: "Se están peleando los amigos de Macri con los amigos de Carrió"

Sergio Massa, uno de los dirigentes opositores con más proyección política del país, es cuidadoso al hablar y busca no entrar en polémicas. Días después de presentar el nuevo espacio que formó con Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto, el líder del Frente Renovador aseguró que “es fundamental salir del fracaso y la frustración que representa el Gobierno de (Mauricio) Macri y empezar a construir futuro para la Argentina”. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el exintendente de Tigre sostuvo que las candidaturas de su frente político podrían definirse “en una Paso o con un acuerdo”. Además, criticó el fallo que absolvió a Carlos Menem por considerar que “la justicia lenta no es justicia” y reclamó que los jueces “deberían dar examen cada cinco años”.

¿Considera que este nuevo espacio que formó con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti tiene chances reales de llegar a la presidencia en 2019?

Sí, creo que tenemos que construir de manera amplia, de manera generosa y de manera federal. Hay que convocar a una alternativa superadora para la Argentina y tenemos enormes posibilidades de darle al país un modelo de desarrollo productivo, económico y educativo para los próximos años. Es fundamental salir del fracaso y la frustración que representa el Gobierno de (Mauricio) Macri y empezar a construir futuro para la Argentina.

Hubo varios sectores que cuestionaron el lanzamiento de este espacio por asegurar que “divide a la oposición”...

Lo primero que tengo es la seguridad de que la construcción de una alternativa debe ser amplia y que debe convocar a sectores peronistas y a otras fuerzas políticas que estén mirando a la Argentina y no mirando al Fondo Monetario Internacional, como pasa hoy, y que tengan en la cabeza un modelo de desarrollo para la Argentina. Nosotros tenemos que construir una alternativa que permita pensar cómo desarrollamos la cadena de valor del litio, tan importante para Jujuy; tenemos que pensar a la Argentina en términos de ver cómo desarrollamos la cadena de valor económica y productiva del tabaco, de la maca, de la quinoa y de la llama, que son fundamentales en término de las demandas del mundo que viene. Tuve la suerte de poder estar en China y puedo asegurar que Jujuy es una de las provincias más ricas en términos de las demandas del futuro del mundo y veo pocas cabezas pensando en el desarrollo económico de esos sectores.

En caso de que haya dos peronismos, el de Cristina y el de ustedes, ¿no cree que aumenta las chances de una reelección de Macri?

Va a haber una alternativa muy grande en la Argentina que va a terminar con esta etapa de una economía orientada a las finanzas y que va a volver a poner al trabajo y a la producción en el centro de la escena.

Pablo Moyano salió a pedir que usted retorne al PJ, ¿existe alguna posibilidad de que eso suceda?

Es que creo que mi persona o un agrupamiento político es secundario, acá lo trascendente es que podamos construir una alternativa amplia, generosa, con sectores de la sociedad civil, con gente del mundo del trabajo, con empresarios que tengan una mirada federal.

Urtubey y Pichetto ya dijeron que quieren ser presidentes, ¿cuál es su situación?

Lo primero que quiero decir es que a mí me interesa mucho más la idea de construir una alternativa que una posición personal. Yo quiero discutir qué vamos a hacer con el trabajo de los argentinos, quiero que nos animenos de una vez por todas a trasformar los programas sociales en programas de empleo como alguna vez me comprometí con los jujeños en 2015. Quiero que definamos qué vamos a hacer con la educación, quiero que definamos qué vamos a hacer con la producción. Después, el lugar que le toca a cada uno es secundario. Yo quiero ver al mercado interno funcionando, a las pymes, al comercio.

¿Las candidaturas de este espacio se definirán con una Paso o de otra manera?

La forma de selección de candidaturas, sea por primarias o porque nos ponemos de acuerdo, es secundaria. Tenemos que convocar a los argentinos a construir una idea de país superador.

¿Cómo evaluó el fallo que absolvió a Carlos Menem por el tráfico de armas?

Justicia lenta no es justicia. Estamos hablando de una causa que tiene 23 años. Creo que el gran problema es que en la Argentina la idea de jueces perpetuos, de jueces que son para siempre y que no rinden examen ni cuentas por las demoras en sus causas es una idea que tenemos que superar. Así como un gobernante cada dos o cuatro años va a elecciones, los jueces cada cinco años tiene que rendir examen. Y digo cada cinco años para que no queden condicionados por ningún gobierno.

¿Apoyaría un juicio político contra el ministro Germán Garavano como planteó Elisa Carrió?

Yo creo que hay una interna enorme en el Gobierno por ver quien maneja la justicia. Se están peleando los amigos de Macri con los amigos de Carrió y están transformando a todo en un gran papelón.

¿Piensa que hay que quitarle los fueros a Cristina Kirchner?

Para mí esa es una discusión en abstracto, porque nosotros el año pasado planteamos la eliminación de fueros para todos.

¿Por qué cree que eso no avanza?

Porque en el fondo lo que termina pasando es que la política termina actuando de manera corporativa. Los fueros son para proteger los dichos del legislador, no para protegerlo de la acción de la justicia por otras investigaciones. Yo de hecho renuncié a mis fueros y en aquel momento el Gobierno me descalificó, y esas faltas de respeto en realidad lo que escondían, era la decisión de no avanzar en que todos seamos iguales ante la ley.

¿En cuánto supone que debería estar el dólar?

A mí me gustaría en cuánto están las jubilaciones, no el dólar. En Cuánto están las tarifas, no el dólar. El problema de la Argentina es que tenemos un Gobierno que puso tanto la mirada en el sistema financiero y tan poco la mirada en el trabajador y el comercio que estamos mirando el precio del dólar en lugar de estar mirando cuánto ingresa por salario o por jubilación a la gente. hay un tema que no es simplemente político, sino matemático: el ochenta por ciento de nuestro PBI es mercado interno.

La última elección presidencial usted fue el que más votos sacó en Jujuy, ¿cómo es ahora su posicionamiento político en la provincia?

Yo soy un enorme agradecido a los jujeños y la verdad es que si hay una provincia por la que no sólo tengo una obligación de gratitud sino una obligación de devolver con trabajo el acompañamiento es Jujuy. Estoy convencido de que si miramos integralmente al país, Jujuy tiene mucho para darle a la Argentina pero necesita recibir mucho de lo que no está recibiendo de la Argentina.

¿Volverá a alinearse con el gobernador Gerardo Morales como en 2015?

Lo que tenemos que entender es qué modelo de país vamos a construir. Macri desgraciadamente eligió construir un país mirando al Fondo Monetario Internacional y yo pretendo que construyamos un país mirando a los argentinos, y eso nos pone en una diferencia y una distancia que ojalá que en algún momento la podamos salvar, entendiendo que el amor por nuestra patria es más importante que bailar con una funcionaria del FMI en Nueva York.