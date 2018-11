"Nos topamos con una situación por demás denigrante, producto de la impericia y la desidia"

El concejal de San Salvador de Jujuy por el Frente Unidos y Organizados (Fuyo) Federico Noro, hijo del dirigente Raúl Noro, imputado en la causa "Pibes Villeros", cuyo delicado estado de salud motorizan la suspensión de audiencias, escribió una carta abierta para exponer la situación en la que se encuentra su padre.

A través de una misiva dirigida a la "Comunidad de Jujuy" y a la presidenta del "Superior Tribunal de Justicia de Jujuy" Clara Langhe de Falcone, el edil dio precisiones en relación a lo ocurrido en el salón Vélez Sarsfield durante la jornada de ayer, cuando se desarrollaba una nueva audiencia del juicio "Pibes Villeros" que debió ser suspendida por problemas de salud de Raúl Noro.

"A la Comunidad de la provincia de Jujuy

Al la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy

Quiero trasmitirles a ustedes, al mayor número de personas posibles, algo que nos sucedió el día del hoy, lunes 26 de Noviembre de este año. Como todos saben se esta desarrollando la etapa final del juicio oral "Pibes Villeros" a cargo de un Tribunal compuesto por las juezas Alejandra Tolaba, Cecilia Sadir y Carolina Perez Rojas. Durante el proceder de la audiencia, alrededor de las 16:30 de la tarde, mi padre se duerme sentado en su silla en medio del salón Velez Sarfield. Mi padre desde hace años carga un delicado estado de salud, producto de varias afecciones: tiene dos By Pass en las arterias del corazón, tuvo (y se curó) de un cáncer de intestino. Producto de estas patologías, y de su avanzada edad, es que su estado de salud es delicado. Pueden corroborarlo las decenas de médicos y médicas que lo atendieron en Jujuy, Salta y Buenos Aires. Sanatorios Privados y Hospitales Públicos de la provincia tienen su historia clínica, desde el Pablo Soria hasta la Fundación Favarolo. Mi papá no puede estar en audiencias tan largas y abrumantes, su cuerpo no tiene la entereza para hacerlo.

Por eso es que a través de nuestro abogado, el Doctor Oscar Galindez (Ex Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy) ofrecimos a la jueza Tolaba la alternativa tecnológica de video conferencia, para que mi papá pudiera presenciar las audiencias, con la intención de continuar con el desarrollo del juicio. Lo hicimos porque tenemos la entera voluntad de que el juicio se haga, y que se conozca la verdad, a pesar de su delicado estado de salud.

Aunque tenemos la entera intención de que eso suceda hoy nos topamos con una situación por demás denigrante, producto de la impericia y la desidia en la protección de la vida y salud de los concurrentes en el proceso, sean testigos, sean imputados. Mi padre alrededor de las 16:30 horas se duerme, producto del cansancio, de las náuseas y el malestar estomacal, deshidratado y con baja presión (inusual en alguien que regularmente tiene presión alta). Fue trasladado por el SAME al Hospital San Roque donde lo internan. Allí solicitan que busquemos su medicación y nos informan de la situación. Mi padre levemente sale del cuadro de deshidratación, pero sigue muy débil, con malestar general. Posteriormente vienen al San Roque los médicos del Poder Judicial, y se apersona un grupo de técnicos que instalan una Netbook al lado de su cama. Comienzan a conectar todo lo necesario para que mi padre pueda tomar la audiencia por el programa de video trasmisión "Skype". Mi papá dormía, débil sin entender lo que sucedía a su alrededor, donde gente se apersonaba con la intención continuar la audiencia. Les comparto un video filmado por mí en ese momento donde se observa la netbook ubicada al costado de mi padre (posición que no le permitía observar la pantalla) y donde él está dormido. https://photos.app.goo.gl/QkUs23hmcCyFxvz19

Le advertí a un funcionario del Poder Judicial en ese momento el enorme desorden, imprudencia y falta de humanidad por la situación. No puede una persona en ese estado seguir la audiencia atentamente, violentando las garantías y el debido proceso. Finalmente y luego de reiteradas advertencias, se suspendió la audiencia de este día lunes.

Le solicitamos a las juezas Tolada, Sadir y Perez Rojas que tengan atender esta situación con el mayor sentido humano y legal, y en consideración a la dignidad de la persona, pues nos parece una cuestión humanitaria.

Este Parte de Prensa también va dirigido a la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, quien es la garante institucional de que todo este proceso se desarrolle con las mayores garantías legales y procesales.

En nombre de mi familia, los saludamos atentamente".