Finalizan nueva laguna presedimentadora en San Pedro

Personal Técnico y Operativo de la empresa Agua Potable de Jujuy realizó un arduo y eficiente trabajo para culminar la obra de una laguna pre-sedimentadora en Planta La Urbana ubicada en el Dpto. San Pedro que abastece del liquido elemento a más de 70.000 habitantes que residen en la Perla del Ramal considerando la proximidad de la época de lluvias destacando que la mencionada obra fue realizada con recursos propios.

Por los motivos expuestos y ante la necesidad imperiosa de contar con la planta pre-sedimentadora para decantar y disminuir los altos niveles de turbiedad que se generan en la época estival se construyo una cámara de carga de hormigón, como obra estratégica en materia preventiva; que asegure la conducción del liquido elemento, además se emplearon caños pead, mallas, piezas especiales, etc); maquinarias y herramientas de los depósitos de la empresa estatal (compuertas, pasa muros de aceros, etc) equipos propios (camiones, retro excavadora, retro pala, etc) y mano de obra de la divisional San Pedro y San Salvador de Jujuy destacando que con esta metodología empleada se redujo casi un 50 por ciento sobre el costo estimado por contratistas.

El objetivo principal de la obra por realizada por Agua Potable de Jujuy es que la planta pre-sedimentadora se encuentre en óptimas condiciones; ya que en poco tiempo llega la temporada estival y las precipitaciones se hacen continuas y muchas veces ocasionan daños graves en las estructuras hídricas de la compañía estatal, como lo ocurrido en el año 2016 que alteran el normal proceso de potabilización y por ende la conducción y distribución del elemento vital.