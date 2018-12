Entramos en la era de los "no pronósticos"

El Presidente de la Nación parece haber aprendido, a los golpes, que es preferible no hacer pronósticos, cuando no se tiene el ciento por ciento de seguridad de que se cumplan. Y a veces, ni así. Desde estas líneas, humildemente, cuestionamos varias veces ese procedimiento por ser fruto de un voluntarismo estéril y peligroso. Decíamos, a cada pronóstico que se daba, inclusive poniendo fechas fijas, lo único que se lograba era poner fecha al fracaso. Y con cada fracaso, sólo se lograba la desilusión de la gente y otra oportunidad caída. Y no era sólo un hábito de Mauricio Macri, también de muchos gobernadores amigos y sus respectivos ministros. Y ocurría también en otros ámbitos de la sociedad. Que "la inflación es algo que se puede dominar rápidamente" es un ejemplo, que "en seis meses se verá el repunte de la economía" dicho en enero del 2017 es otro, "en el segundo semestre veremos la luz al final del túnel" (Gabriela Michetti) otro; "que pronto aparecerán brotes verdes en todo el territorio nacional" otro más. "Que atravesaremos la turbulencia y las tormentas que vienen de frente y saldremos exitosos" otro más; que "lo peor ya pasó, y ahora vienen dos años en los que vamos a crecer" en el 2017 después del triunfo de medio tiempo, "en mi Gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias" (en campaña), "si al terminar no bajé la pobreza habré fracasado". "Vamos a modificar la meta fiscal del 3,5 % al 2,7 %" (Dujovne)...y así... En Jujuy también hubo frases de generoso (exagerado) optimismo. El tren turístico de la Quebrada es una meta ambiciosa y fantástica que arrancó con el respaldo mayoritario de los jujeños, se realizaron anuncios grandilocuentes, se concursaron proyectos de estaciones puestas en valor y todo se fue apagando casi hasta desaparecer. El proyecto sigue -ralentizado- pero ya nadie se anima a ponerle plazos a la alegría; el parque solar del que todos los jujeños esperamos que nos cambie la matriz productiva, está demorado por más de un año pero los trabajos continúan y con ellos la esperanza de toda la Provincia, los anuncios de "inminente" arranque de las esperadas zonas francas corren el mismo camino, y el reciente caso de la venta tantas veces anunciada del Ingenio La Esperanza (hoy aparentemente en nuevo proceso de venta), aquel anuncio de la demolición o traslado del puente carretero en el nudo vial urbano de avenida Bolivia frente al rectorado de la Unju -obra que se estigmatizó como la cumbre de la corrupción y la falta de transparencia- sigue allí. Todos estos son claros modelos de que el empeño puesto en los anuncios fantásticos, cumplen su cometido con la fuerza de un fuego artificial que deslumbra y se extingue con la misma rapidez. Para no abundar en cientos de ejemplos más, basta trazar una línea con las últimas declaraciones del Presidente en la conferencia de prensa post G20: "No vamos a hacer más pronósticos" señaló con prudencia y moderación, y agregó: "Sólo vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo". Lo que en sí mismo, es también, casi un pro nóstico. Ojalá que la dirigencia nacional y la provincial, opten por la misma moderación en sus diagnósticos, y en el uso de sus sistemas de comunicación, especialmente en el año electoral, donde la tentación de la promesa fácil y el optimismo insensato o desmesurado, pueden ser letales.

En un escenario sin pronósticos, el dólar sigue controlado por las autoridades monetarias, aunque evidentemente inestable. Una leve baja de las tasas usurarias dispara inmediatamente la cotización de la moneda norteamericana. Fuerte demostración de que la economía está prendida con alfileres. En la inestabilidad y la recesión, la producción de la industria nacional cayó un 5,4 % y lo que es más doloroso, es el índice de pobreza que será dado a conocer esta semana y que rozará el 33%, abonando los datos de hace días que indicaron que casi el 50% de niños y jóvenes argentinos son pobres. Para Jujuy las cifras serán parecidas, lo que disparó el alerta de todas las agrupaciones sociales, los comedores escolares y comunitarios, los merenderos y de instituciones como Cáritas, que silenciosamente prepara un programa de Navidad, poniendo la fuerza principal en la ciudad de Palpalá y sus alrededores, donde la Iglesia detectó la mayor profundidad de la crisis. El dolor de cabeza, sin necesidad de pronósticos, se instalará en el despacho de Ada Galfré, donde la ministra deberá intentar el bíblico mandato de multiplicar los panes, en forma directamente proporcional al achicamiento del trabajo.

La política, en la vorágine de sus vísperas electorales, parece permanecer ajena a esta situación y se enfrasca obsesivamente en el territorio preelectoral. El Gobierno del PRO sigue sin hacer participar a sus socios en las grandes decisiones. El jefe de Gabinete Marcos Peña definió que "debemos evitar caer en pronósticos de cómo y cuándo vamos a salir del estancamiento económico". Agregó que "hay una mayoría que quiere seguir con el cambio a pesar de las dificultades pero habrá otros que pensarán que estaban mejor con el kirchnerismo y ese debate se trasladará al año próximo", dijo ignorando que ese debate, como las campañas ya comenzaron, con pronóstico reservado.

Por ahora...nada

El PRO no sabe aún si la fórmula se compondrá nuevamente con Gabrie la Michetti, o con Carolina Stanley, y como otro coletazo post G20 ahora hablan hasta de la posible postulación de Patricia Bullrich. En un costado bien oscuro de la coalición gobernante, Lilita Carrió permanece en medio de un denso silencio. Se supo de una cena reservadísima con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Carolina Stanley y Mario Quintana, sus grandes y pocos amigos amarillos a los que les expresó cansancio y enojo, aunque ratificó su pertenencia a Cambiemos. "Me mantengo en silencio y observando..." les confesó enigmática. Pero fue clara al manifestar su indignación con la ministra Bullrich, vieja enemistad fogoneada por el reciente protocolo sobre el uso de armas de fuego en las fuerzas de seguridad, que (dicho sea de paso) fue otro innecesario papelón del Gobierno, que por no haber sido conversado ni consensuado, mereció el furibundo rechazo de gran parte de la sociedad y aún de muchos de sus propios socios políticos, gobernadores, intendentes y legisladores, entre ellos, el Gobierno de Jujuy, que por boca del ministro de Seguridad Ekel Meyer, dijo "diplomáticamente" que "por ahora" no lo aplicará.

Otro costado de la interna en el poder, es la fuerte presencia de Emilio Monzó, el titular de la Cámara baja, tras sus amagues de alejamiento. Fiel a su origen peronista y a su tradición de clásico operador político, trabaja en recomponer relaciones que le den paz al Gobierno en el Congreso, algo que los macristas no pueden hacer. Y golpeó a Durán Barba y a Peña, sostenedores de la "pureza racial" del PRO. Les dijo: "Reivindico la rosca política, el diálogo debe ser cara a cara y no por Twitter". Macri deberá laudar entre todos los frentes internos, entre todas las otras cosas que debe hacer. Pero pronósticos, por ahora, no. En eso coinciden casi todos.

Otra de las mujeres fuertes, Margarita Stolbizer retomó la conducción del GEN, y le marcó la cancha a Sergio Massa. "Ni kirchneristas ni macristas" dijo en voz bien alta, como para que se escuche que rechaza el proyecto de la Alternativa Federal y del Frente que motoriza José Luis Gioja, mientras del otro lado, cerró la puerta a todo intento de arrime al Gobierno. Es poco, pero se va aclarando el panorama de las campañas ya lanzadas para las elecciones del 2019. Donde los interrogantes deberán despejarse pronto porque los tiempos, aunque todos quieran disimularlo o hacer creer que no les importa, se acortan aceleradamente.

Justicia apurada

En la Justicia, allá y acá, los tiempos también se aceleran. Los oficialismos se pasaron tres años operando y jugando a acelerar y frenar las causas que acorralan a los exfuncionarios K y sus socios. Los juzgados federales tienen presos a muchos "ex" y ahora agregaron con fuerza, nada menos que a Ricardo Echegaray, extitular de la Afip, y con él a varios empresarios y banqueros notables de la vida na cional, acusados de haber sido partícipes necesarios en la operación que intentó hacerse de la fábrica de billetes, comandada por Amado Boudou. La causa ya comenzó a llamarse "Ciccone II". Mientras tanto, un fiscal federal pidió la detención de Paolo Rocca, el empresario más poderoso del país, dueño de Techint, Tenaris y otras fuertes empresas, por la causa de los cuadernos. La enorme repercusión de las decisiones juidiciales, impactaron en el mundo financiero y los impactos se reflejarán en cada rincón de la economía nacional. En Jujuy, la causa de los "Pibes Villeros" en su etapa de alegatos finales, avanza aceleradamente, y como era lógico esperar, abundan las acusaciones a los jueces y fiscales, el menoscabo del trabajo judicial, y los rechazos a más demoras por parte de los magistrados. A la señora Milagro Amalia Ángela Sala de Noro, por ahora la principal protagonista sobresaliente de este tiempo, se le agregó la elevación a otro juicio oral, esta vez por la muerte del dirigente social "Luca" Arias. Los pocos días que restan del 2018 ofrecerán declaraciones altisonantes y decisiones terminales. Para ello, se habilitarán días de la feria judicial de enero, y se comenta que de un momento a otro también en Jujuy habrá segundo capítulo de uno de los entuertos que se ventilan y que ya tiene nombre: la Megacausa II, que llegaría plagada de sorpresas, y como todo lo demás, aunque se puedan presumir algunos resultados, las sentencias finales no admiten aún un pronóstico serio. Pero es innegable, que frente a oficialismos que abundaron -y agobiaron- con firmas de acuerdos y convenios y anuncios estridentes, y con resultados totalmente distanciados de los pronósticos iniciales, quizás desde el lado de la Justicia, se puedan ofrecer noticias y decisiones que disimulen la debilidad de los frutos que se lograron desde la política y la gestión.

...fueron tres años...

En Jujuy, y no obstante los avances de gestión realizados en diferentes áreas de gobierno, el golpe más fuerte, como ya se enunció, fue la drástica caída del telón que venía enmascarando el caso ingenio La Esperanza. La realidad no hizo más que confirmar la poca seriedad evidenciada por la empresa colombiana en la que el Gobierno decía confiar ciegamente. Tan ciegamente que no vio venir un final en el que todos los pronósticos -en este caso si acertaban- predecían lo que iba a pasar. Fueron tres años, y quizás sean cuatro, para que detrás de un nuevo intento, ojalá se logre la venta esta vez, con nuevo interesado, con nuevo esquema de negocios. Todo eso, si es que la empresa colombiana, y a pesar de sus permanentes fallidos a la palabra y a los compromisos contraídos, no resuelve apelar la última decisión del juez de la quiebra Pablo Calderón, y meter al proceso, y a todos los jujeños en un hondo berenjenal judicial donde, allí sí, aventurar cualquier pronóstico sería tan absurdo como irrisorio. El GM confía en sortear el traspié con éxito. Al menos así lo anunció, flanqueado por Mariano Miranda, fiscal de Estado, y por el ministro Juan Abud Robles, en cuyo trabajo y asesoramiento se apoyó durante todo el tiempo que duraron los amagues de compra/venta y los pronósticos de bienaventuranza para el complejo agroindustrial.

Interrogantes de hierro

La política local sin nada nuevo que motive entusiasmos, mostró en la semana la reiterada fidelidad a Sergio Massa, de los renovadores jujeños, Carlos Daniel y Alejandro Snopek, de Sebastián Echavarri, Rubén Daza y Agustín Perassi, por citar los más sobresalientes y a los que pusieron la cara en la foto, aunque muchos otros que comulgan en el mismo credo, se quedaron parados detrás de la cámara. No se sabe si para proteger la vianda o porque aún no tomaron la decisión política que el momento les reclama. Dicho esto, porque los discursos fueron durísimos: "Queremos buscar algo que cambie el presente de ajuste, endeudamiento e improvisación" sentenciaron en un acto bien concurrido. El palo fue directo a los dientes de los socios Mauricio Macri y Gerardo Morales. Por eso surgen -inevitables- los interrogantes: ¿Dejarán el interbloque de la Legislatura que hoy los cobija a todos? ¿Renunciarán a Cambia Jujuy? ¿Dejarán sus cargos? ¿Pelearán por imponer sus ideas desde el llano? Pronosticadores abstenerse. Si algo de esto ocurre se sumaría a los cambios que planea el GM y que según dicen sus allegados, "esta vez sí, oxigenaría el gabinete". Para refrescar la gestión y quizá ir preparando el horizonte para el armado de listas en el 2019.

Los números 2019

Mañana el ministro Carlos Sadir deberá defender en la Legislatura el Presupuesto 2019. Cinco ítems resaltan en los más de 62 mil millones de pesos: en primer lugar 14 mil para educación; 9.700 para Bienestar Social; casi 7 mil para salud; 6 mil para seguridad y 3 mil para desarrollo de la economía, y 18 mil serán para la administración general. No es muy diferente, a valores constantes del presupuesto 2018. Pero nadie suponga que las altas cifras serán para mejorar sustancialmente la cantidad y calidad de los servicios del estado. El más alto porcentaje lo insumirá el pago de sueldos y una planta de personal que según el proyecto, ascenderá apenas a 46 mil empleados estatales, a lo que se deben agregar contratados, jornalizados y otras formas de dependencia del gobierno, que hoy mantienen una planta real de 85 mil personas. El presupuesto, como fue enviado, se aprobará la próxima semana, lo que sí es un pronóstico aceptable.