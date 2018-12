Alejandro Orihuela es el campeón de la Copa Pachamama

Con un doblete, Alejandro Orihuela coronó una buena semana en el Tenis Center. El salteño se impuso en la final de la Copa Pachamama ante Nicolás Luque en sets corridos por 6/2 y 6/1 y festejó en singles, el viernes se había consagrado en dobles junto a Esteban Angiuli.

El certamen de tenis profesional que contó con el auspicio de diario El Tribuno de Jujuy, entregó 25 mil pesos en premios además de puntos para el circuito Top Serv de profesionales de la Asociación Argentina siendo fiscalizado por la Asociación Jujeña.

Orihuela venía de ganar el dobles, ya en los partidos había mostrado el ritmo de competencia con el cual llegó, recordemos que el tenista nacido en la vecina provincia de Salta venía de jugar los torneos inserción al profesionales, Futures, con la idea de buscar puntos ATP.

Y eso dentro de la cancha se notó, porque Alejandro Orihuela comenzó contundente, quebró el servicio de Luque y sacó diferencia de dos con saque a favor. Pese a intentar, Nicolás Luque nunca se sintió cómodo dentro de la partida, y eso quedó reflejado con el 5 a 2, porque el subcampeón con servicio a favor se puso 30-0 y con dos errores quedó 30 iguales. Después del 40-40, la ventaja fue para Alejandro Orihuela que cerró el primer set con un claro 6/2.

En el segundo, otra vez se notó la superioridad, el nivel y sobre todo el ritmo de tenis de Alejandro Orihuela fueron lapidarios para Luque que nada pudo hacer, tuvo una mala mañana y cayó 6/1.

Para una final profesional, el resultado es inesperado, se esperaba un duelo más cerrado, pero los partidos algunas veces se dan de esta manera, a uno le salió todo bien, entró todo lo que tiró y a su rival todo lo contrario.

El cierre del torneo fue el esperado, se entregaron los premios después de la final.

El master



El próximo viernes se pondrá en marcha el Master de la Copa Peugeot Autociel en las cancha de Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima.

El certamen fiscalizado por la Asociación Jujeña de Tenis, es el último correspondiente al circuito Jujuy Tenis Tour. Se jugará en todas las categorías, sub 12, sub 14, sub 16 damas y caballeros como en primera y segunda. Los tenistas presentes son los que culminaron la temporada entre los ocho mejores y cuenta con el auspicio de El Tribuno de Jujuy.

Asamblea

Juventud Antoniana atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. Se vienen unas elecciones importantes para el club salteño.

Renovación Antoniana ya salió a la carrera oficial y Horacio Mdalel pidió que se pospongan las elecciones a horas de que se cumpla el plazo de presentación.

El grupo denominado Renovación Antoniana ya lanzó oficialmente su carrera electoral al presentar ayer en la Dirección General de Personerías Jurídicas la lista completa con cada uno de los cargos y los avales requeridos, siendo por ahora la primera lista en presentarse, ayer a las 10 cerraban los plazos de presentación.

La lista que encabeza Gustavo Klix, que tomó mayor fuerza e impulso tras bajarse de la carrera el expresidente José Muratore, pero al frente Horacio Mdalel, solicitó se postergue la asamblea.