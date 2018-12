Festejo "monumental" de River al arribar a Argentina

El plantel completo y los hinchas de River celebraron ayer a lo grande la obtención de la cuarta Copa Libertadores de su historia ante ni más ni menos que su clásico rival, Boca Juniors. Los festejos del campeón se dieron en el "Monumental", un estadio que se vino abajo cuando nombraron por los altoparlantes a Marcelo Gallardo.

El "Muñeco", quien entró con el trofeo, fue el más ovacionado por los fanáticos "millonarios" y no es para menos, ya que desde su llegada al club de Núñez hace cuatro años acumula nueve vueltas olímpicas.

Entre ellos la Copa Sudamericana 2014 (primer título internacional en 17 años y luego de eliminar a Boca en las semifinales), Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015 (certamen que no ganaba hace 19 años y también tras eliminar a Boca en octavos), la Copa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017 (frente a Boca en Mendoza) y la Copa Libertadores 2018 (frente a Boca en Madrid).

"Gracias por estar acá. Gracias por sostenernos, por aguantarnos, por alentarnos, por el amor recibido todos estos años. Es una gran emoción sentir lo que siento yo en este momento, es una gran emoción compartir con este equipo de jugadores, grandísimos jugadores y personas", fue lo primero que dijo Marcelo Gallardo ante su gente.

Y agregó: "Quiero agradecer a todo mi cuerpo técnico y auxiliares, a todos los que trabajan día y noche para poder ser mejor. A la dirigencia por haber confiado en mí, al presidente, Rodolfo D’Onofrio, a Enzo Francescoli, por haber confiado en mí". El "Muñeco" recordó lo que les dijo a los hinchas cuando obtuvo la Libertadores en 2015: "Hace tres años, cuando ganamos la Copa, fue un sueño hecho realidad y me acuerdo de las palabras cuando me dieron la oportunidad de expresarme. Les dije de corazón a los hinchas, que íbamos por más, ¿se acuerdan? No solamente fuimos por más sino que ganamos la final más soñada del mundo. Y va a quedar eterna, para siempre, en nuestros corazones, gracias!".

Los jugadores y cuerpo técnico luego de ser presentados uno por uno dieron la vuelta olímpica en un ómnibus descapotable exhibiendo la Copa y antes de cerrar los festejos se recreó la jugada del gol de Gonzalo Martínez, del 3 a 1 a Boca Juniors.

"Decime qué se siente"

Los hinchas del "millo" reversionaron la clásica canción de cancha del "xeneize", recordando la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu. ¿Nuevo hit de Núñez?

Seis años después, los hinchas de River encontraron una excusa para tomarse revancha del "Decime qué se siente" que los hinchas de Boca popularizaron allá por 2012, después de que el "millo" jugara en la B Nacional. En Emiratos Árabes, los afortunados que pudieron acompañar a River ya cantaron el hit.