Ariel Benítez quedó sexto en “El Cruce”

Ariel Benítez cerró la temporada con saldo positivo después de correr en elite la tradicional prueba “El Cruce”. “Fue una carrera muy dura, tres días a pleno”, expresó el atleta jujeño.

La competencia de running comprendió tres días con diferentes distancias, “fueron distancias de 34 kilómetros, 34,5 y 34 kilómetros, dos noches de campamento, ellos te brindan toda la alimentación correspondiente, almuerzo, cena, merienda y desayuno, fue una carrera costosa”, comentó.

Fue un circuito duro, “nosotros no estamos acostumbrados a correr con nieve, ceniza volcánica, dos en el lado de Chile y uno del lado argentino, el volcán Villarrica, el Quetrupillán y Lanín de Argentina, muy costoso el circuito, tuvimos senderos de bosque, luego pasamos a la parte de roca y luego la arena volcánica, lleno de insectos, y a la misma vez pasar por nieve, algo terrible, el frío, viento, se hielan los pies, resbalarse, fueron dos jornadas intensas y la última con menos desnivel”, detalló Benítez.

El atleta de la categoría 40 a 49 años explicó que “es la misma organización del Raid Columbia, a diferencia del raid, nos dan las carpas, los traslados de una largada a otra y la alimentación, a la vez esta organización es reconocida mundialmente porque esta carrera atrajo a gente de elite, de 40 países, desayuno, estar al lado de grandes corredores de trail que es un orgullo haber terminando trigésimo en la general y sexto en mi categoría de 40 a 49 años”, detalló.

Benítez es la segunda vez que corrió en la prueba de “El Cruce”, ya que anteriormente la hizo en categoría amateur, “el año pasado la hice en la categoría amateur, quedé quinto en la general y primero en mi categoría, este año me propuse correr en elite, agradecido a mis entrenadores de natación, bicicleta, gimnasio y a mi familia porque ellos son los que te acompañan, sería complicado porque te demanda un gasto económico importante, salimos desde Jujuy a Bariloche, allí alquilar un auto, salir a Chile, moverse allá, un gasto inmenso y fue gracias al esfuerzo familiar”, sostuvo.

El running es un deporte que en los últimos años logró sumar muchos adeptos, Ariel Benítez con esfuerzo armó un calendario y pudo cumplir con buenos resultados, “es una inversión, soy maestro en la escuela Marina Vilte, me gusta correr, este año logramos cumplir con lo diagramado con mi entrenador, con buenos resultados”. En cuanto al próximo año manifestó: “Ojalá sea mejor, que logremos estar presentes en las principales carreras y llevar el nombre de Jujuy a lo más alto con el orgullo de saber que estamos representando a nuestra provincia”.