Los jujeños coparon los ríos en busca de un respiro

Contra todos los pronósticos de lluvia para esta Navidad se vivió ayer una intensa jornada que alcanzó los 30 grados de temperatura. Ante esta situación, cientos de jujeños decidieron pasar el día al aire libre para mitigar el calor.

Como es ya costumbre durante el verano, las familias no esperaron el fin de semana para salir al campo y tomar algo de aire fresco y disfrutar de las bondades de la naturaleza.

Tras un recorrido de El Tribuno de Jujuy se pudo observar que el primer destino de muchos fue el puente Negro de Los Nogales pero al encontrarse completamente lleno desde las primeras horas de la tarde, las personas continuaron con la búsqueda de espacios libres por la ribera de la ruta nacional Nº 9 asentándose también bajo el puente viejo del río Yala.

RÍO/ ALGUNOS OPTARON POR REFRESCARSE EN EL XIBI XIBI, PERO NO ESTÁ PERMITIDO.

Fue así que ayer los ríos más concurridos se vieron copados por cientos de personas que en poco tiempo se apropiaron de las aguas armando muros de piedras para hacer pozos donde bañarse tranquilamente.

Algunos adultos, casi sin poder contener a su niño interior, disfrutaron como tales retozando en el agua en compañía de sus hijos y demás familiares.

Como de costumbre, al costado del río se observaban "tupers" con comida que sobró de la Nochebuena y algunos jóvenes que bien acompañados de amigos y de música disfrutaban de la tarde.

TRAS UNA TORMENTA/ UN ARCO IRIS ACOMPAÑÓ EN LA VÍSPERA DE LA NAVIDAD EN LAS 18 HECTÁREAS.

Otro espacio que también se vio concurrido fue el balneario municipal de Yala que quedó inaugurado en la jornada de ayer.

El balneario que cuenta con pileta, asadores, instalaciones sanitarias, un bufet y estacionamiento propio se encuentra ubicado en la ruta provincial Nº 4 en intersección con la ruta nacional Nº 9, una buena alternativa para este verano.

El campo, la pileta y los ríos no fueron las únicas opciones para combatir el calor. Muchos de los que no contaron con un vehículo para trasladarse ante la falta de colectivos no se hicieron mucho problema, al mejor estilo carnestolendo, con balde en mano niños de la zona sur capitalina se improvisaron un carnaval en las veredas, como en los viejos tiempos.

POR LAS ALTAS TEMPERATURAS/ LOS JUJEÑOS BUSCARON PASAR EL DÍA DE NAVIDAD AL AIRE LIBRE Y EN FAMILIA.

Tampoco faltaron aquellas familias alocadas que todavía eufóricas y entusiasmadas por la Navidad también montaron su propio carnaval en sus hogares continuando la fiesta.

Otro fue el caso de aquellas personas que aprovecharon los espacios públicos de la ciudad capital posándose bajo las sombras de los árboles.

El parque Xibi Xibi fue otro de los más concurridos por grandes y niños que inconscientemente se sumergieron en las aguas del río cuando está prohibido hacerlo.

Chapoteando en el río Xibi Xibi cuando está prohibido



RÍO XIBI XIBI/ UNA FAMILIA QUE ESTABA EN EL AGUA FUE ADVERTIDA POR LA POLICÍA.

Sin lugar a dudas las altas temperaturas de ayer empujaron a los jujeños a salir de sus casas y buscar aire fresco para combatir el calor por lo que varias personas no dudaron en visitar el pulmón verde de la ciudad.

La particularidad es que no sólo visitaron las instalaciones del parque Xibi Xibi para caminar o tomar mate bajo los árboles, sino que muchos tal vez por desconocimiento o por viveza, tanto grandes como chicos se metieron al río cuando esta acción está prohibida.

“No se permitirá bañarse en el río o utilizar el agua”, así lo indica el Manual de Convivencia aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante de la ciudad capital.

LO TRADICIONAL/ FORMAR MUROS DE PIEDRAS PARA ARMAR UN POZO DE AGUA.

Con una sensación térmica que alcanzó los 31 grados, fue alrededor de las 15 cuando el río Xibi Xibi se vio copado por personas que, sin pensar en los riesgos y algunos hasta burlando las advertencias del personal de seguridad se metieron al agua para mitigar el calor.

Personal de la Policía de la Provincia tanto en patrulleros como en cuatriciclos junto a personal de la División de Bicipolicías recorrieron el parque dando aviso de la prohibición. “Yo estoy aquí desde temprano y a las personas que saco de un lado después las encuentro en el otro extremo también dentro del agua”, comentó un policía que hacía recorrido en un cuatriciclo.

Las Opiniones

Liliana Guantay



Yo soy jujeña pero vivo en Ushuaia y vine con mi hijo a visitar a la familia por eso vinimos al río aprovechando que está lindo el día y para refrescarnos un poco aunque el agua está bastante fría.

Pasa que para ir a la pileta está difícil porque es muy caro, pero por suerte está el río para pasarla bien en esta Navidad.



Teresa Gutiérrez

Vine con mis hijas y mis nietas al río Yala porque primero queríamos ir al Refugio pero cuesta $ 100 por persona y se hace mucho. Después fuimos a Los Nogales pero estaba todo repleto, no había ni un lugarcito, por eso nos quedamos aquí. Esta es la primera vez que salimos para Navidad, es que adentro de la casa hacía mucho calor y aquí está más fresquito.

Daiana Pérez

Esta es la primera vez que salimos para Navidad al campo, vine con mi novio y sus hermanas.

Como el tiempo nos tocó lindo nos vinimos directo para acá, nos trajimos la comida que nos quedó de ayer, una gaseosa y nos quedaremos hasta que baje el sol o se ponga fresco. Nosotras todavía no nos animamos a meternos al agua, ya veremos si lo hacemos.