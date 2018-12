Cambios, Zapla jugará en horario unificado

Por la magra campaña del presente semestre, el "merengue" necesita un desahogo antes de culminar el 2018 y ayer desde el Consejo Federal de AFA se publicó la unificación del día y horario de la 18º y última fecha del Federal A, domingo a las 17, para que se despliegue sin ventajas deportivas la definición de los equipos que buscan la clasificación a la Segunda Fase y entre ellos San Jorge (se disputa el 4º boleto de la Zona 4 para buscar el ascenso directo a la B Nacional con Crucero del Norte, ambos con 23 unidades pero los tucumanos con mayor ventaja en goles a favor y en contra) que recibirán a los siderúrgicos en el estadio "Ángel Pascual Sáenz" de San Andrés (Tucumán).

En Zapla y sobre todo para el entrenador Roberto Saucedo que en los tres partidos (Boca Unidos, Chaco For Ever y Crucero del Norte, todos en zona de clasificación con el "expreso verde") y recién mañana cumplirá 2 semanas al frente del equipo (desde el jueves 22 de noviembre) no pudo festejar por eso será claramente una bendición tener una jornada más de trabajo y continuar impregnando su conocimiento y promover una reacción positiva del grupo en resultados, el partido en un principio se iba a disputar el sábado, pero además también porque la delegación viajará a Tucumán el mismo domingo por la mañana para evitar la erogación que demanda la concentración y llegar a fin de año cumpliendo como hasta ahora mes a mes en los salarios del plantel. Entonces se necesita una verdadera muestra de carácter o un acto de rebeldía en el campo de juego de los jugadores y se deberá asimilar estos días como una oportunidad propicia para poder refrescar la mente y planificar un resultado óptimo fuera de casa ante los dirigidos por Víctor Nazareno Godoy, un viejo conocido como jugador y técnico en el elenco palpaleño. Más aún sabiendo que el "merengue" no gana hace 4 fechas y eso lo mantiene estancado con 12 puntos (en 15 partidos jugados ganó 3, empató 3 y perdió 9) en la zona de descenso directo de la tabla general de la categoría. Además ahora Saucedo podrá volver a tener como alternativa a Aguirre que purgó la expulsión, por doble amarilla, en la goleada sufrida en Chaco. Y ayer en el regreso a los ensayos, hoy lo hará a las 10, Domínguez por una contractura trabajó apartado.