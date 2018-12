Fijan nuevos límites de intervención cambiaria

El Banco Central anunció ayer los nuevos límites de la zona de no intervención cambiaria y eliminó el piso de la tasa de interés del 60%, justificando esa decisión en la caída en las expectativas de inflación.

Esas decisiones se tomaron en el seno del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central, con el objetivo de "dar mayor previsibilidad sobre sus acciones en materia de manejo de agregados monetarios e intervención cambiaria".

Así, el Copom definió los límites de la zona de no intervención cambiaria que estarán vigentes durante el primer trimestre del 2019.

Usando como referencia los valores vigentes al 31 de diciembre del 2018 ("piso" de 37,117 pesos y "techo" de 48,034 pesos), los límites de la zona de no intervención se actualizarán diariamente a una tasa mensual del 2% entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2019.

En cuanto a la tasa de interés, se eliminó el piso de 60%, que se había sido introducido el 30 de agosto último, bajo el régimen monetario anterior y ratificado en oportunidad del lanzamiento del nuevo esquema monetario el 26 de septiembre.

Según informó la autoridad monetaria, en octubre y noviembre de este año se sobrecumplió el objetivo de Base Monetaria.

Además, el promedio de expectativas de inflación para los próximos 12 meses, medido por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), resultó en noviembre 29%.

Este registro había sido de 33,4% a fin de agosto, 32,9% a fin de septiembre y 32,1% a fin de octubre; esto representa un descenso acumulado en dicho lapso de 4,4 puntos porcentuales en la expectativa de inflación a 12 meses.

"Como resultado de la caída significativa en las expectativas de inflación durante dos meses consecutivos, y tal como estaba contemplado, se elimina el piso de tasa de interés de 60%", de acuerdo con lo dispuesto por el Copom.

Asimismo, ese Comité estableció la siguiente estrategia de intervención cambiaria a aplicarse en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención:

-- Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones. Estas licitaciones serán, en diciembre, de hasta 50 millones de dólares por día. El acumulado en el mes no podrá exceder el 2% de la meta.

-- Si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones. Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez.

Camino a una “hiper-recesión”

Economistas consultados destacaron como positivas las medidas tomadas por el Banco Central para bajar las tasas, pero advirtieron que deberá acelerar esa política para evitar caer en una “hiper-recesión”.

Al respecto, el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, Victor Becker, alertó que las tasas “siguen siendo altísimas y nos van a conducir a una hiper- recesión”.

En declaraciones a Noticias Argentinas, el especialista dijo que “si las tasas bajan a este ritmo, van a terminar con la actividad económica, antes de llegar a valores razonables”.

“Con el ajuste de la banda, el Banco Central busca que el dólar no quede retrasado ante la inflación y la apuesta es que partir de enero sea menor y si esto efectivamente ocurre, por lo menos que sigan siendo muy inferiores al pico de septiembre y veremos si la tendencia se mantiene”, explicó.

Señaló que la autoridad monetaria “quiere dar una señal y operar sobre las expectativas de que la inflación no esté por encima del 2% en el primer trimestre del año próximo”.

El economista jefe de la consultora Radar, Martín Alfie, consideró que pese a las medidas “no está asegurada” la estabilidad cambiaria, al sostener que “aún persisten muchos factores de riesgo”.

“No veo tan calma la situación y más tarde o más temprano es probable que haya otro salto en el dólar, aunque no de la magnitud del 2018, por la incertidumbre política, la situación externa y el año electoral”, añadió.

Señaló que la reducción al 2% en el sistemas de bandas cambiarias “tiene sentido si la inflación va a bajar, igual pareciera que el Bcra no tiene muchas ganas de intervenir en el mercado cambiario al bajar el nivel a 50 millones de dólares” y agregó que “el gobierno no estaría dispuesto a intervenir porque no lo hizo cuando la paridad estuvo muy cerca de la banda inferior, no quiere alterar el mercado y si el tipo se acomoda cerca del piso no interviene y asi no tiene que emitir para no complicar la situación”.

El dólar avanzó 37 centavos

El dólar subió ayer a $38,68 para la venta en una jornada volátil y luego de que el Banco Central anunciara la eliminación del piso de la tasa de interés del 60 por ciento.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana finalizó ayer a $36,68 para la punta compradora y a $38,68 para la vendedora en lo que fue el segundo aumento consecutivo.

En el inicio de la rueda, había llegado a tocar $38,96, pero con el correr de las horas recortó el incremento.

Así, el billete verde terminó con una suba de 37 centavos frente al martes.

El volumen negociado en el segmento de contado se mantuvo en niveles limitados al llegar a US$ 579,367 millones.

De acuerdo con operadores de la city porteña, el tipo de cambio moderó la escalada por una mejora en la oferta percibida sobre el cierre.

A su vez, consideraron que el fuerte incremento dado en el inicio del día fue como respuesta a la determinación del Banco Central respecto de la tasa de interés.