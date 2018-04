Afirmó que las puertas del partido "están abiertas" y dijo que va a "llamar a los que se fueron porque no tenían cabida".

Luis Barrionuevo asumió ayer la intervención del Partido Justicialista (PJ) con un acto en la sede partidaria de la calle Matheu en el que convocó "a los que se fueron porque no tenían cabida", se definió como "un soldado de la Justicia" y negó ser "funcional a (Mauricio) Macri".

"Hoy es el inicio para abrir las puertas del peronismo y poner el movimiento en marcha para que sea una alternativa el año que viene", afirmó.

El sindicalista grastronómico subrayó: "Las puertas del peronismo están abiertas en general. Vamos a llamar a los que se fueron porque no tenían cabida; es la casa de todos los peronistas".

Barrionuevo se presentó ayer en el partido para tomar las riendas de la intervención, tras el fallo de la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, quien el martes aceptó la apelación que había presentado la conducción partidaria destituida que encabezaba José Luis Gioja, pero al mismo tiempo ratificó al gastronómico como interventor.

"Soy un soldado de la Justicia. Me debo a la Justicia que me designó", sostuvo Barrionuevo.

En respuesta a las críticas desde los sectores de Gioja y de la conducción del PJ bonaerense, entre otros, el sindicalista-interventor resaltó: "Yo no soy funcional a Macri, no lo fui nunca y no lo seré".

"A Macri le iba bien en la política porque no había oposición, ahora hay oposición. Le va muy mal en la economía", definió Barrionuevo, quien señaló que su objetivo será "sanear" al partido y vaticinó: "De acá saldrá la fórmula para el año que viene".

Consultado por la prensa, tras su discurso, sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea parte de la convocatoria amplia que realizó, Barrionuevo dijo que el llamado que hace es "a todos los que son peronistas", pero se distanció: "Los que tienen causas tienen que ir a la Justicia -remarcó-, no tienen nada que ver con nosotros".

